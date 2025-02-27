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ГК Softline добавила в продуктовый портфель OCR/IDP-платформу EasyDoc от ITFB Group

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, заключила соглашение о партнерстве с ИТ-компанией ITFB Group. ГК Softline, включив в портфель OCR/IDP-платформу ITFB EasyDoc, обеспечит клиентов решением, которое помогает оптимизировать бизнес-процессы и сократить затраты на выполнение рутинных операций при работе с документами. Расширение сотрудничества с разработчиками соответствует стратегии группы компаний по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ITFB EasyDocOCR/IDP-платформа на базе искусственного интеллекта, которая распознает и анализирует документы в потоковом режиме и по отдельности, упрощая работу с большими объемами различной документации. Множество рутинных задач приводит к снижению концентрации сотрудников и увеличивает вероятность ошибок. Платформа ITFB EasyDoc предлагает решение, сокращая ручной труд и минимизируя риск появления недочетов из-за человеческого фактора. Благодаря автоматизации процессов распознавания и обработки документов ITFB EasyDoc позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах, что повышает общую продуктивность и качество работы.

«Внедрение платформы ITFB EasyDoc в компаниях, где сотрудники обрабатывают большие объемы документации, позволяет значительно повысить эффективность и сократить затраты. Согласно данным ITFB Group, использование нашего решения может сэкономить до 70% рабочего времени и снизить расходы до 80%. Мы рады предложить наше решение клиентам ГК Softline и окажем всестороннюю поддержку во внедрении ITFB EasyDoc в их бизнес-процессы», — сказал Вадим Петросян, директор по развитию продукта ITFB EasyDoc.

«Мы рады начать сотрудничество с ITFB Group, так как заинтересованы в продвижении наиболее эффективных решений в своем сегменте. ITFB EasyDoc — один из лидеров среди OCR/IDP-систем. Продукт помогает заказчикам в реализации политики импортозамещения. Автоматизацию рутинных операций и, как следствие, повышение производительности труда можно назвать универсальной потребностью компаний из разных отраслей», — отметил Никита Корчагин, руководитель группы поддержки графического ПО департамента операционной поддержки продаж ГК Softline.

Платформа ITFB EasyDoc была запущена как самостоятельный продукт в 2016 г. В 2021 г. она была внесена в реестр отечественного программного обеспечения.

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