10 ключевых информационных систем «Почты России» внесены в реестр отечественного ПО

10 информационных систем «Почты России» вошли в Реестр российского программного обеспечения. Вместе они образуют комплексную ИТ-инфраструктуру, где каждый компонент отвечает за определенный аспект деятельности компании: от обслуживания клиентов и обработки посылок и писем до аналитики и управления данными. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Специалисты «Почты России» проделали масштабную работу по импортозамещению иностранных компонентов, использовавшихся в системах. Замена зарубежных решений отечественными аналогами позволила обеспечить полное соответствие ПО компании требованиям российского законодательства и стандартам информационной безопасности.

Внесенные в реестр системы охватывают широкий спектр задач: от автоматизации почтовых услуг до аналитики данных и управления производственными процессами. Все системы разработаны с учетом современных требований не только к безопасности, но и к надежности и масштабируемости.

«Включение информационных систем «Почты» в Реестр российского программного обеспечения — результат масштабной работы по импортозамещению. Это подтверждение высокого уровня наших решений и развития цифровой инфраструктуры компании. Но самое главное — это важный шаг в укреплении технологической независимости нашей страны. Мы продолжаем инвестировать в цифровизацию процессов, внедрять передовые технологии, чтобы непрерывно повышать качество услуг и максимально отвечать потребностям клиентов», — сказал заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов.

В Реестр российского программного обеспечения вошли следующие системы «Почты России».

1. Единая автоматизированная система ОПС (ЕАС ОПС) — это цифровая платформа, которая позволила автоматизировать ключевые процессы в почтовых отделениях, повысить эффективность управления и значительно сократить время обслуживания клиентов. За счет перехода на новое отечественное решение удалось обеспечить более оперативное развертывание и обновление сервисов, снизив показатель Time to Market (T2M). Система стала одной из самых масштабных по внедрению в стране: она охватила более 100 тыс. рабочих мест, полностью заместив используемую ранее систему от Microsoft.

2. Единая система почтовых переводов (ЕСПП). Базовая информационная система для оказания услуги «Почтовый перевод» физическим и юридическим лицам, а также корпоративным клиентам, поддерживает широкий спектр продуктов, включая внутренние и международные переводы, наложенные платежи, социальные выплаты, страхование и другие.

3. Единая информационно-аналитическая платформа — отечественное решение для управления данными. «Почта России» отказалась от зарубежных решений, включая Vertica, и перешла на современную отечественную информационно-аналитическую платформу. Новая система консолидирует данные всех бизнес-процессов.Автоматизация процессов на базе современных решений позволила ускорить обработку данных, повысить точность прогнозирования и оперативность принятия управленческих решений. В результате сотрудники компании получили инструмент для аналитики и стратегического планирования, который полностью отвечает требованиям цифровой трансформации и гарантирует технологический суверенитет.

4. Сервис отслеживания регистрируемых почтовых отправлений позволяет клиентам следить за перемещением отправлений в режиме реального времени.

5. Корпоративная шина данных — единая платформа для межсистемного взаимодействия, основанная на технологиях REST и Kafka. Система обеспечивает валидацию, обработку, преобразование и маршрутизацию данных между различными ИС, а также контролирует доступ к передаваемой информации.

6. Тарификатор — система для расчета стоимости и сроков доставки почтовых отправлений и предоставления услуг. Позволяет администрировать тарифы, предоставлять справочные данные по объектам почтовой связи и формировать почтовые документы.

7, 8. Электронная почтовая система и АСУ «Гибридная почта» — комплекс для оказания услуг группы «Цифровая почта»: электронные заказные письма и предпечатная подготовка. Услуги позволяют направить юридически значимое сообщение в электронной форме, зафиксировать факт его отправки и получения в неизменном виде, а также на 100% гарантировать доставку такого сообщения. В случае, если у адресата не подключено получение электронных писем, они печатаются и доставляются на бумаге. Электронные заказные письма помогают пользователям экономить время и деньги на услугах почтовой связи, а цифровая форма — способ оперативно и автоматически получать необходимые подтверждения и отчетность об обмене юридически значимыми сообщениями.

9. ИС Пенсии — мастер-система, обеспечивающая взаимодействие с Пенсионным фондом России (ПФР) и почтовыми отделениями, выдающими пенсии и пособия.

10. Паспорт ОПС — система для хранения структурированной информации о почтовых отделениях, используется для учета, управления и анализа работы объектов почтовой связи на территории России.