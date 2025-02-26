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«Точка» запустила опцию автозамены лиц на фото для карточек товаров

Сервис 24AI, входящий в экосистему «Точки», внедрил технологию автоматической замены лиц на фото. Это первое решение среди российских банков, разработанное специально для продавцов на основе генеративной нейросети. Теперь предприниматели-продавцы могут адаптировать изображения для карточек на маркетплейсах без использования сложной ретуши и фотосессий. Об этом CNews сообщили представители «Точки»

Для работы с новой опцией достаточно загрузить фотографию с моделью и выбрать лицо из встроенной библиотеки нейросети. За 1,5 минуты сервис изменит внешность модели и адаптирует ее под исходное изображение, сохранив естественный тон кожи. Алгоритмы не искажают одежду, аксессуары и головные уборы, а при необходимости корректируют отражения.

«Создание продающих карточек товаров — это всегда затраты: съемка, модели, студия, последующая ретушь. Фото от иностранных поставщиков тоже не всегда подходят — они хуже конвертируются в продажи и требуют доработки. Мы в «Точке» решили эту проблему: теперь за пару кликов можно разнообразить фотографии с помощью опции замены лица без потери качества изображения. Технология фейссвопа точно определяет позу, одежду и все детали, чтобы результат выглядел естественно, не оставляя следов редактирования. Это первый такой инструмент для e-commerce в России, который делает работу продавцов с изображениями быстрее и удобнее. Он поможет создавать уникальный контент, выделиться среди конкурентов и, как следствие, увеличить продажи. Мы в «Точке» продолжим развивать генеративные технологии в сервисе в 2025 г., а в ближайших обновлениях добавим смену фона, чтобы еще больше упростить работу с контентом», — сказал Виталий Климов, CPO 24AI в «Точка банке».

Опция работает для всех пользователей 24AI, вне зависимости от того, являются ли они клиентами «Точки». Для тестирования всех возможностей сервиса доступны 24 бесплатные генерации.

Сейчас в 24AI для предпринимателей доступны следующие функции: генерация и удаление фона, создание инфографики, улучшение качества изображений, изменение пропорций, удаление предметов, замена картинок под формат Ozon 3:4 для создания привлекательных карточек товаров на маркетплейсе.

В октябре 2024 г. «Точка» стала владельцем сервиса для генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI. Он был разработан компанией 24TTL — разработчиком программного обеспечения для онлайн-ритейла и электронной коммерции на рынке России и стран БРИКС.

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