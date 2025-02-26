T2 установил свыше 36 тыс. базовых станций – итоги технического развития за 2024 год

T2, российский оператор мобильной связи, в 2024 г. вывел в эфир на 115% больше базовых станций, чем годом ранее, и в кратчайшие сроки запустил масштабный проект VoLTE во всех регионах присутствия с применением решений российского разработчика. T2 обеспечил связью LTE 269 малых населенных пунктов, провела рефарминг в 43 регионах страны и завершила год с нулевым количеством аварий первого приоритета. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В 2024 г. Т2 сосредоточился на выполнении сложнейших проектов по внедрению новых технологий и на расширении покрытия сети во всех регионах присутствия. В 2024 г. компания установила свыше 36 тыс. базовых станций – это более чем в два раза больше, чем в 2023 г. Количество сайтов – площадок под размещение БС – увеличилось более чем на 6 тыс., что соответствует росту темпов строительства на 36% год к году. Новая телеком-инфраструктура позволила улучшить качество сети в больших городах, также связь LTE появилась еще в 269 малых населенных пунктах страны.

Помимо этого, технический департамент еженедельно переводит частоты 2100 МГц под стандарт LTE – это позволяет увеличить скорость мобильного интернета и повысить надежность связи. Рефарминг прошел в 43 регионах присутствия и затронул как крупные города, так и небольшие поселки городского типа.

Т2 продолжает переходить с радиорелейной связи на волоконно-оптическую линию передачи на новых объектах в ряде регионов – в 2024 г. построено и принято 2883 канала, для сравнения количество аналогичных проектов годом ранее составляло 682. Преимуществом ВОЛС над РРЛ считается высокая емкость каналов связи, многофункциональность устройств и независимость качества сигала от климата и погоды. Это создает условия для вывода технологии не только в магистральных, но и в городских сетях связи.

Технический департамент за три месяца реализовал проект по внедрению технологии VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия, в 22 – с использованием решений отечественного разработчика НТЦ «Протей». Для повышения производительности сети и обеспечения дополнительной емкости перед запуском VoLTE Т2 улучшила всю систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. На текущий момент доля голосового трафика в сети 4G – более 55%.

Оператор расширил системы голосовой коммутации (CS Core) в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове, а заменил – в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Т2 запустил системы пакетной коммутации (PS Core) в Новосибирске, а расширила – в Нижнем Новгороде и Ростове.

В декабре 2024 г. Т2 совместно с «Ростелекомом» вывела в коммерческую эксплуатацию первые 20 базовых станций стандартов «Булат» в Нижегородской области. Тесты оборудования проходили в лабораториях Омска и Нижнего Новгорода. Станции работают в стандарте GSM/LTE-1800 с использованием мульти-операторской базовой сети, благодаря чему все операторы «большой четверки» совместно используют инфраструктуру для предоставления качественной и стабильной связи жителям обслуживаемой территории.

Связь Т2 улучшилась на федеральных трассах М-4, М-5 и на участке М-10. В марте 2024 г. оператор покрыл сетью скоростную трассу М-12, а в июле 2024 г. Т2 первым среди операторов обеспечил 100-процентное покрытие на трассе М-11. Строительство в том числе затронуло крупные трассы Татарстана, Кировской, Оренбургской, Челябинской, Липецкой, Пензенской, Тамбовской, Саратовской и Брянской областей, а также Мордовии и Пермского края. Большое внимание уделялось обеспечению стабильной сети в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга. Новые станции столичного метро были оборудованы телеком-инфраструктурой до официального открытия для пассажиров.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Прошедший год был грандиозным для компании с точки зрения строительства инфраструктуры, мы превзошли собственные ожидания и в несколько раз увеличили темп вывода новых сайтов в эфир. Важно, что большое количество новых объектов не сказалось на качестве предоставляемых услуг – сеть работает стабильно, 2024 г. обошелся без аварий первого приоритета. Технический департамент непрерывно работает над увеличением доступности и расширением покрытия сети. В 2025 г. мы будем преследовать не менее амбициозные цели, что поможет компании наращивать абонентскую базу и улучшать качество услуг».