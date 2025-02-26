МТС Web Services и «АНТ-ЦС» стали партнерами по аутсорсингу услуг для промышленной автоматизации

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским разработчиком решений для автоматизации и цифровизации бизнеса «АНТ-Цифровые Сервисы». Теперь клиентам MWS стали доступны новые продукты для автоматизации работы промышленных предприятий: APS-система ОптИМУС, EAM-система ИУС ТОиР и ее мобильная версия мТОиР. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Управляющая система моделирования и предиктивного анализа (APS-система ОптИМУС) позволяет оптимизировать деятельность предприятий, улучшать процессы планирования и управлять цепочками поставок. Система ОптИМУС планирует развитие бизнеса консолидируя всю информацию об активах, сотрудниках, временных затратах и бюджетах предприятия, автоматически рассчитывает оптимальные план с фиксацией времени и места выполнения работ, исполнителей, используемых ресурсов, а также формирует аналитические отчеты для дальнейшего планирования деятельности организации. Обмен данными с внешними системами осуществляется через API.

Функционал информационно-управляющей системы технического обслуживания и ремонта (ИУС ТОиР) помогает комплексно автоматизировать все этапы работ по техническому обслуживанию и ремонту – от планирования до контроля исполнения. Система планирует и в режиме реального времени редактирует график технического обслуживания и ремонта, а также ведет карты ремонта технических объектов повышая эффективность работы предприятия и тем самым снижая затраты на обслуживание оборудования.

Мобильное решение технического обслуживания и ремонта (мТОиР) принимает заказы на работу в онлайн-режиме из учетной системы на мобильное устройство, отслеживает выполнение работ согласно технологической карте, а также загружает данные фотофиксации результата в учетную систему заказчика. Решение может быть реализовано как в виде отдельного приложения, так и в формате чат-бота Telegram.

Система ТОиР совместима с российскими операционными системами и базами данных Postgres Pro, PANGOLIN, а также может быть интегрирована со сторонним программным обеспечением при помощи API и интеграционной шины ESB.

«Мы активно расширяем портфель продуктовых решений, дополняя полку в том числе услугами для цифровизации и повышения эффективности работы промышленных предприятий. Компания «АНТ-ЦС» обладает многолетней экспертизой в области построения высоконагруженных информационных систем, а широкий спектр услуг компании направлен на объединение различных технологий в единую среду. Мы рады расширить сотрудничество и дополнить эту экосистему облачными технологиями. Уверен, что наша взаимная интеграция предоставит российскому бизнесу новые технологические возможности для дальнейшего роста и развития», — отметил коммерческий директор МТС Web Services Александр Чеснавский.

«Наши решения предоставляют MWS возможность осуществлять комплексную цифровизацию промышленных объектов. Благодаря компетенциям «АНТ-ЦС», МТС сможет привлечь новых клиентов, заинтересованных в создании программы ремонтов, основанной на данных о состоянии оборудования, а также на анализе прошлых сбоев и неисправностей. Мы рассчитываем заинтересовать партнеров в переходе на отечественный софт в работе их компаний», – сказал исполнительный директор «АНТ-ЦС» Роман Рассказчиков.