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МТС оцифровала работу спецтехники «Якутдорстроя»

МТС подключила «Якутдорстрой» к системе умного мониторинга местоположения и состояния автотранспорта. Внедрение цифрового решения МТС поможет удаленно контролировать работу спецтехники предприятия, что позволит повысить эффективность работ по благоустройству улиц и дорог Якутска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специальное оборудование SKAI установлено в 74 транспортных средствах корпоративного автопарка «Якутсдорстроя», в частности в минипогрузчиках, снегоуборочной технике, автогрейдерах, самосвалах, которые задействованы в сфере ЖКХ Якутска.

Цифровое решение МТС позволяет следить за текущим положением транспорта, показывает историю движения и мест стоянок на карте, определяет скоростные режимы на каждом участке дороги. Платформа также помогает отслеживать состояние самих умных датчиков и просматривать их показания в формате графиков. Умная система автоматически рассылает отчеты по расписанию, а при внештатной ситуации, например, отклонении от запланированного маршрута, диспетчеру мгновенно приходит автоматическое оповещение на почту или SMS.

«Наше решение нацелено на цифровизацию и автоматизацию предприятий, имеющих собственный автопарк, что в свою очередь помогает оптимизировать затраты на обслуживание и страховку техники, а также на повышение безопасности работы на ней. Платформа SKAI имеет широкий функционал и при необходимости можно внедрить датчик уровня топлива, видеоаналитику и многое другое. Это уже не первый проект мониторинга транспорта в республике, реализованный МТС. Аналогичное решение также помогает контролировать своевременную доставку топлива в отдаленные, в том числе арктические, населенные пункты Якутии», — сказал директор МТС Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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