МФТИ: нейросети не могут заменить репетитора при подготовке к ЕГЭ по физике

Использование нейросетей для подготовки к ЕГЭ по физике может повысить качество обучения за счет ускорения рутинных процессов, однако их применение должно происходить под контролем опытных преподавателей. Такой вывод сделали эксперты МФТИ, протестировав известные нейросети на предмет замены функций репетитора.

В МФТИ провели эксперимент: предложили Chat GPT создать 10 задач по физике для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам. Студент четвертого курса ЛФИ МФТИ Даниил Баранов имеет пятилетний опыт работы репетитором по физике и уверен, что задачи, генерируемые нейросетями, могут быть разного качества, и полностью полагаться на такой материал нельзя. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

«Задачи по физике, которые были сгенерированы Chat GPT, имеют очень разное содержание: от общих и расплывчатых формулировок до задач, схожих со стандартными заданиями ЕГЭ. Однако всех их, по моему мнению, объединяет поверхностность формулировок и отсутствие глубинной мысли. Нейросеть отлично натренирована на текст, но за ним в любом физическом вопросе должны быть смысл и связь с реальностью. В большинстве же задач если смысл и есть, то, скорее всего, по счастливому совпадению. Вполне возможно, что через некоторое время ИИ сделает шаг вперед и сможет «понимать» физику, но сейчас ему можно сказать что угодно, и он в это «поверит». Такой материал я бы точно не рекомендовал использовать для обучения абитуриентов, иначе мы получим те же натренированные на текст модельки, которые уже сейчас существуют в изобилии», — отметил Даниил Баранов.

Использование искусственного интеллекта в подготовке к ЕГЭ по физике вызывает множество вопросов и у доцента кафедры общей физики МФТИ Павла Попова. Он подчеркивает: нейросети имеют свои ограничения, особенно в контексте решения сложных задач и обладания необходимыми логическими связями.

«Нейросеть может существенно сократить время на поиск справочной информации и дать ответы о сути физических явлений. При этом алгоритмы не умеют решать задачи, в них просто нет такой функции. С моей точки зрения, ИИ не умеет создавать новое знание, то есть решать нестандартные задачи, с которыми не сталкивалась ранее. Нейросеть не способна к логическому мышлению. Еще стоит учитывать возможные галлюцинации ИИ. Поэтому ответам нейросети трудно доверять, если вы сами не обладаете должной экспертизой», — сказал Павел Попов.

При этом есть в МФТИ и те, кто менее скептически относится к нейросетям. Так, магистрант ФБВТ МФТИ Олег Тарасов разработал платформу адаптивного обучения, использующую искусственный интеллект для персонализации образовательного процесса. Она строит индивидуальные образовательные траектории на основе байесовской оценки знаний, кривой забывания и кластеризации задач, используя микромодули как атомарные единицы курса.

Сервис ориентирован на школьников 8-11 классов, готовящихся к ОГЭ/ЕГЭ или углубленно изучающих профильные предметы. Он применяет ИИ для адаптации контента и заданий под каждого ученика, решая проблемы нехватки учителей, перегрузки учеников и неравенства в доступе к качественному образованию. Проект имеет научную базу, победы в конкурсах инноваций, статус резидента «Сколково» и апробируется в школах Рязани для тестирования алгоритмов оценки компетенций.

«На текущем этапе развития искусственного интеллекта нейросети наиболее эффективны в обучении, когда они узкоспециализированы на конкретных задачах. Например, существуют модели, обученные распознавать рукописные решения по физике или математике, анализировать ошибки в графиках и предлагать эталонные ответы. Такие нейросети часто работают в диалоговом режиме: вместо прямого указания на ошибку они задают наводящие вопросы, помогая ученику самостоятельно прийти к решению. Главное преимущество нейросетей — доступность 24/7. Ученики получают неограниченное время для практики, а совмещение занятий с репетитором и работы с ИИ-помощником экономит ресурсы», – сказала директор по цифровизации образования МФТИ Дарья Гриц.

Интерес к естественным наукам среди школьников продолжает расти. По данным Рособрнадзора, все больше выпускников выбирают предметы, связанные с техническими и инженерными направлениями. Одним из ключевых экзаменов остается физика, которую в этом году решили сдавать 117 тыс. школьников, что на 7 тыс. больше, чем в 2024 г.

В МФТИ уверены: для достижения высоких результатов на экзаменах по физике требуется комплексный подход, сочетающий современные технологии и профессиональное наставничество. Это даст возможность учащимся не только быстро осваивать материал, но и развивать критическое мышление, необходимое для успешного прохождения ЕГЭ.