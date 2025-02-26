Киберграмотность в 55+: билайн и «Московское долголетие» подвели итоги совместного исследования

25 февраля в медиа-центре РИА Новостей состоялась пресс-конференция, на которой было презентовано совместное исследование билайна и проекта «Московское долголетие». Оно выявило отношение старшего поколения к теме кибербезопасности и кибергигиены, показало, какие инструменты защиты от мошенников они используют, где получают актуальную информацию, а также как «Московское долголетие» повлияло на знания в области цифровых технологий его участников.

На мероприятии эксперты обсудили, как цифровизация влияет на качество жизни старшего поколения, какая взаимосвязь есть между безопасностью в киберсреде и здоровьем, какие меры защиты существуют в современном мире и многое другое.

В разговоре приняли участие заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов, директор по управлению фродом и гарантированию доходов ПАО «Вымпелком» (билайн) Петр Алферов, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» (билайн) Евгения Чистова, заместитель директора РГНКЦ «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Надежда Рунихина, заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская, директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, ведущий исследователь угроз информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Татьяна Шишкова.

«Московское долголетие» является неотъемлемой частью социально-культурного ландшафта Москвы. Как показывают наши исследования, горожане разных возвратов дают проекту высокую оценку и уверены, что он меняет в лучшую сторону качество жизни. Также мы видим, что старшее поколение – активные участники цифровой среды, что влечет за собой и определенные риски. Поэтому мы вместе с поставщиками и партнерами проекта ведем постоянную работу по совершенствованию программ обучения цифровой грамотности. На них москвичи старшего возраста не только получают знания в области современных технологий и безопасности, но и развивают психологическую устойчивость. Благодаря этому участники проекта обладают более высоким уровнем цифровой культуры и благополучия, гигиены и грамотности, а те, кто более полугода посещает занятия «Московского долголетия», реже становятся жертвами мошенников. Также горожане старшего возраста всегда могут обратиться с любыми вопросами в центры московского долголетия, а с прошлого года в них помогают в оформлении более 70 государственных электронных услуг», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Петр Алферов обратил внимание на необходимость инклюзивного подхода к вопросу кибербезопасности старшего поколения.

«В условиях стремительного развития технологий важно, чтобы все меры по защите от киберугроз были доступны и понятны для старшего поколения. Мошенники становятся все более агрессивными, используя страх и манипуляцию, что делает наше старшее поколение уязвимым. Мы должны сделать акцент на простоте и ясности информации, чтобы старшие могли легко понять, как защитить себя в интернете. Кроме того, в ситуациях, когда кто-то сталкивается с мошенничеством, важно иметь возможность обратиться за помощью к живому человеку. Группа быстрого реагирования билайна готова оказать поддержку и дать необходимые советы. А для того, чтобы минимизировать риски столкновения со злоумышленниками, мы абсолютно бесплатно подключили всем нашим клиентам базовую версию виртуального помощника, который блокирует мошеннические и спам-звонки», — отметил Петр Алферов.

Более подробными результатами исследования «Киберграмотность и кибергигиена в повседневной жизни людей старшего возраста» поделилась Евгения Чистова. В исследовании приняло участие 1 148 абонентов старше 55 лет.

Так, 87% участников опроса считают проблему телефонного и интернет-мошенничества актуальной. Причем 59% москвичей старше 55 лет отмечают, что раздражение от мошеннических звонков преобладает над страхом. Они осознают, что злоумышленники обладают актуальной информацией и действуют на шаг впереди.

О том, что повышение уровня цифровой грамотности остается актуальным для старшего поколения говорит и тот факт, что почти треть респондентов (32%) получает от 1 до 5 звонков от мошенников в месяц. В топ-3 самых распространенных схем мошенничества входят: звонки из «правоохранительных органов» (58%), звонки из «банков» (46%) и звонки на «тему здоровья» (28%).

Многие москвичи старшего возраста воспринимают проблему телефонного мошенничества как решаемую. Однако они также боятся финансовых потерь и долговых обязательств, поскольку мошенники часто маскируются под официальные службы, что затрудняет принятие решения о том, как реагировать на такие звонки.

Исследование показало, что люди старшего возраста часто не понимают необходимость в использовании дополнительных мер защиты, например, установки антивирусных программ или регулярной смены паролей. Многие из них искренне удивляются, когда слышат о важности использования различных паролей для разных аккаунтов. В то же время выяснилось, что участники «Московского долголетия» более осведомлены о них.

В качестве основных мер защиты люди старшего возраста чаще предпочитают не открывать ссылки и файлы из смс-сообщений (57%), не отвечать на звонки с незнакомых номеров (52%) и использовать определитель номера (50%). При этом участники «Московского долголетия» не только знают о более эффективных мерах, но и используют их. Например, они чаще пользуются услугой от оператора «блокировка звонков мошенников» (56% против 44%), запретом действий через Госуслуги и банки (32% против 21%), звонят в банк или организацию, специалистом которой представился мошенник (44% против 35%) и устанавливают антивирус (36% против 29%).

Также по данным исследования, 31% респондентов выразили потребность в обучении по защите от мошенников. При этом участники проекта «Московское долголетие» лучше понимают важность новой информации, поэтому не столь уверены в полноте имеющихся у них знаний и навыков – они чаще опасаются стать жертвами мошенничества (50% против 41%) и чаще оценивают свою потребность в обучении по защите от мошенников как высокую (43% против 29%). Также это возможно объяснить тем, что участники проекта обладают большим числом социальных связей, поэтому более реально оценивают риски и понимают, что обучение цифровой грамотности – это непрерывный процесс.

Также опрос показал, что для людей старшего возраста важно простое донесение информации в доступных терминах и формулировках. Большинство вопросов по кибергигиене абоненты задают своим детям, что подчеркивает важность информирования не только людей старшего возраста, но и их окружения.