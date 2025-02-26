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Infinix объявляет об интеграции DeepSeek-R1 в смартфоны на XOS 14.5 и выше

Международная технологическая компания Infinix объявляет об интеграции DeepSeek-R1 со своими устройствами. Это позволит смартфонам Infinix с XOS версии 14.5 и выше получить доступ к расширенным возможностям после обновления. Нейросеть будет также использоваться в следующем поколении смартфонов серии NOTE, открывая новую эру инноваций, основанных на работе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Infinix Mobility.

Интегрируя DeepSeek в свои умные устройства, Infinix предлагает пользователям более эффективную систему поиска и обработки информации. Нейросеть объединили с уже существующим помощником Folax, обеспечив для владельцев доступ к передовым функциям искусственного интеллекта через голосовые команды или текст после активации режима «Глубокое мышление» DeepSeek-R1 в интерфейсе.

Infinix продолжает совершенствовать те возможности, которые открывает перед пользователями применение нейросетей в современных гаджетах, обеспечивая доступ молодежи по всему миру к новым инструментам для самореализации и повышения собственной эффективности. С наступлением 2025 г. начинается переход от эпохи поколения «Альфа» к эпохе поколения «Бета», ускоряя развитие технологий, управляемых искусственным интеллектом.

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