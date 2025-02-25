Ученые ИИМК РАН создадут электронную базу копий греческих и латинских надписей

Археологи Института истории материальной культуры РАН, который обладает крупнейшей в России коллекцией эстампажей — негативных бумажных копий древних надписей и изображений, в рамках проекта, поддержанного грантом РНФ, начали работу по созданию электронной базы данных этого коллекции уникального собрания документов. Об этом CNews сообщили представители ИИМК РАН.

Научный архив Института истории материальной культуры РАН сейчас хранит самую большую в России коллекцию эстампажей. В ней больше пяти тыс. листов различного происхождения. Термин «эстампаж» имеет французское происхождение и означает точную копию надписи или изображения, нанесенных на твердые материалы, такие как камень или металл. Обычно эстампажи делались с помощью специальной бумаги — тонкой, но прочной. Мокрую бумагу прижимают к надписи или изображению, вбивают специальной щеткой, чтобы она попала во все углубления на поверхности памятника, и так получают точный отпечаток. Эстампажи могут храниться веками.

Луи Робер, один из самых выдающихся французских эпиграфистов XX века, справедливо говорил, что эстампажи, сделанные больше ста лет назад, ничуть не уступают в точности современным копиям. Основная часть этой коллекции эстампажей была собрана между 1859 и 1918 гг. благодаря работе Императорской археологической комиссии в на территории Российской империи. Кроме того, Ооколо двух тыс. листов связаны с исследованиями русских отечественных ученых за границей. Начало этому было положено, когда Россия, следуя примеру западных стран, решила создавать свои научные учреждения за рубежом.

Первая попытка была сделана в 1879 г. Тогда русский дипломат в Греции, Петр Сабуров, который был коллекционером и знатоком античного искусства, предложил создать организовать в Афинах Русский археологический институт. Император Александр II поддержал эту идею, но директор Петербургского историко-филологического института Константин Кедров предложил не спешить, а сначала подготовить специалистов. Для этого он отправил в Грецию были отправлены недавние выпускники его института и Петербургского университета. Среди них были будущие известные ученые: Василий Латышев, Виктор Ернштедт, Александр Никитский, Николай Новосадский и другие. Их главной задачей было изучать античные древности и прежде всего лапидарные надписи, эстампажи которых впоследствии были привезены в Петербург.

Так в России появилась впечатляющая коллекция копий греческих надписей из Афин, Дельф, Эпидавра и других античных центров. Впоследствии ее дополнили эстампажи, снятые на Балканском полуострове и Ближнем Востоке сотрудниками Русского археологического института, созданного ровно 130 лет назад в Константинополе. После революции все эти материалы попали в Российскую академию истории материальной культуры (РАИМК), преемником которой является ИИМК РАН.

«Обстоятельное изучение богатейшего эпиграфического собрания, оцифровка и создание базы данных эстампажей позволит расширить доступ к безусловно уникальным материалам. В рамках проекта РНФ предполагается создание соответствующего сайта с разделами, где будут представлены: цифровые копии эстампажей и сгруппированные по историко-географическому принципу описания эстампажей и надписей, с которых они были сделаны. Кроме того, будет представлена история формирования коллекции, биографические очерки исследователей», — сказал заведующий отделом истории античной культуры ИИМК РАН Владимир Горончаровский.

Создание такой базы данных не только позволит сохранить и структурировать бесценный научный материал, но и даст возможность доступа к нему любому желающему. А ведь практика современных исследований неоднократно продемонстрировала, что обращение к неизученным «старым» материалам нередко служит импульсом для новых открытий и научных идей. и даже крупным научным открытиям.

Реализовать важное научное начинание, которое может пролить дополнительный свет на историю античного мира, планируется к началу 2027 г. в рамках проекта «Эпиграфические памятники Греции и Малой Азии в коллекции эстампажей Научного архива ИИМК РАН (атрибуция, комплексное изучение и создание электронной базы данных)», поддержанного грантом Российского научного фонда.

Первые итоги работы по этому проекту будут подведены второго – шестого июня 2025 г. на всероссийской конференции «Эпиграфика и эстампажи: от полевых исследований до музейных и архивных коллекций», подготовленной ИИМК РАН и Государственным Эрмитажем.