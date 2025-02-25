«ТрансТелеКом» обеспечил видеонаблюдение на объектах ВНИИЖТ

Система видеонаблюдения, соответствующая современным требованиям безопасности и качества, была запущена в 2024 г. на объектах АО «ВНИИЖТ». Работы выполнило дочернее предприятие компании «ТрансТелеКом» – ООО «ТТК-Интеграция». Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Задачей было организовать на объектах Института систему видеонаблюдения. В рамках проекта была развернута инфраструктура и программное обеспечение для обработки видео в реальном времени.

В процессе реализации было важно учитывать специфику условий эксплуатации системы видеонаблюдения, в том числе с учетом наводящих токов от проходящих электропоездов, вызывающих искажение изображения с камеры. В конечном итоге все поставленные заказчиком задачи были выполнены.

«Реализованные нашей компанией работы по организации систем видеонаблюдения соответствуют всем требованиям, предъявляемым заказчиками. Специалисты обладают компетенциями, необходимыми для выполнения проектов разного масштаба и сложности «под ключ»: подбирают оборудование, оптимальный вариант его размещения на объекте, производят монтаж, установку других необходимых компонентов, обеспечивают пусконаладочные работы и техподдержку», – сказал Сергей Обидовский, генеральный директор ООО «ТТК-Интеграция».

«Перед нами стояла задача организовать систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности на объекте, включая внутренние и наружные помещения, прилегающую территорию и т. д. для защиты материальных и интеллектуальных ценностей путем круглосуточного визуального контроля и мониторинга событий в режиме реального времени, а также анализа архивных данных. Сотрудничество с «ТТК-Интеграция» позволило реализовать проект на высоком профессиональном уровне и в короткие сроки», – отметил Дмитрий Потехин, начальник Отдела поддержки информационных технологий АО «ВНИИЖТ».