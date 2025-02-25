Представлена новая версия UEM SafeMobile

«НИИ СОКБ Центр разработки», создатель отечественной платформы централизованного управления корпоративными устройствами SafeMobile, представил новый релиз UEM SM 12.0, а также объявил, что изменяет условия технической поддержки пользователей.

В отличие от других представленных на рынке брендов, где удаленное управление экраном требует установки дополнительных приложений, SafeMobile реализовал эту функцию для устройств на ОС Android через веб-консоль. Простыми словами, это видеоконференцсвязь. Администратор получает согласие пользователя на доступ к устройству через системное уведомление, и мобильный клиент SafeMobile передает содержимое экрана пользователя, чтобы администратор смог максимально быстро и легко решить любую возникающую проблему.

В новом релизе SafeMobile предлагает многопользовательский режим, который значительно упростит работу в компаниях, где одно устройство используется несколькими сотрудниками, например, в ритейле. Теперь, передавая устройство другому сотруднику, не нужно отключать его от системы управления. Достаточно перерегистрировать устройство в режиме Device Owner: корпоративные данные будут автоматически удалены, а все приложения останутся на месте.

Многопользовательский режим в SafeMobile не требует сложных настроек и делает процесс смены пользователя максимально прозрачным и понятным.

В UEM SafeMobile 12.0 администраторы могут собирать логи работы мобильного клиента SafeMobile (монитора), события безопасности, сетевые события и данные logcat, что позволит им быстрее реагировать на большинство ошибок системы.

Была добавлена функция сбора статистики использования приложений по экранному времени с возможностью выгрузки в Excel.

Новая возможность по аналитике данных корпоративных устройств позволяет узнать, как активно они используются и какие из корпоративных сервисов наиболее популярные.

Среди общих изменений в системе: новые условия для назначаемых сущностей, например, патч безопасности; управление метками устройств с помощью API, гибкая настройка полномочий для назначений.

Подчеркивая важность перехода на актуальные версии, SafeMobile анонсировал изменения в правилах предоставления технической поддержки: начиная с версии SM 12.0 обновление с версий 4.x не поддерживается. Вендор не предоставляет заказчикам никаких версий ПО, кроме актуальной на текущий момент.