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«Нетрика Медицина» разработала сервис для валидации СЭМД на региональном уровне

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3 Group и ГК «Ташир Медика») разработала сервис проверки соответствия СЭМД федеральным шаблонам – схематронам. Новая функциональность подсистемы «N3.Интегрированная электронная медицинская карта» интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» обеспечивает корректность первичных медицинских данных, которые регионы регистрируют в федеральном Реестре электронных медицинских документов Единой государственной информационной системе здравоохранения (РЭМД ЕГИСЗ). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Структурированные электронные медицинские документы (СЭМД) строятся по определенному принципу (структуре), и у каждого документа есть свой уникальный шаблон для проверки корректности заполнения – схематрон. С его помощью можно выявить, соответствует ли СЭМД обязательной структуре, все ли поля заполнены и в правильном ли формате указаны данные. В случае, если документ содержит ошибки, то при выгрузке в федеральный Реестр электронных медицинских документов система не принимает его и возвращает на региональный уровень ответ об ошибке. В дальнейшем это негативно сказывается на лимитах для регионов по регистрации документов в РЭМД ЕГИСЗ.

Новый сервис, разработанный компанией «Нетрика Медицина», позволяет специалистам региональных МИАЦ через пользовательский интерфейс в браузере выбрать тип документа и привязать к нему схематрон, выгруженный с портала оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ. При формировании пакетов документов на выгрузку он будет проверять данные по заданным шаблонам, прежде чем регистрировать их в РЭМД ЕГИСЗ. Если СЭМД не будут соответствовать схематрону, то выгрузчик покажет ошибку в специальном веб-приложении и вернет ошибку в МИС ‒ документ не пройдет региональную валидацию и не будет передан на федеральный уровень.

Использование сервиса поможет сотрудникам МИАЦ повышать качество и количество документов, успешно зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ, и, как следствие, лимитов на их передачу.

«Мы реализовали инструмент, который позволяет связать тип документа со схематроном. Проверка осуществляется по каждому документу по заданному шаблону и определяет -требуется ли корректировка. Механизм предварительной валидации СЭМД перед регистрацией на федеральном уровне, в соответствии с федеральными схематронами, поможет регионам улучшить взаимодействие с РЭМД ЕГИСЗ и снизить количество ошибок в передаваемых документах. Кроме того, проверка качества данных позволит наполнять ″цифровой двойник пациента″ – его электронную медицинскую карту – достоверной информацией. Некоторые регионы, использующие наши решения, уже внедрили сервис, настроили необходимые виды схематронов, чем качественно улучшили свое взаимодействие с РЭМД ЕГИСЗ», – сказал Дмитрий Дикий, руководитель команды «N3.ИЭМК» компании «Нетрика Медицина».

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