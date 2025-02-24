«МегаФон» улучшил связь в деловом квартале Екатеринбург-Сити

Специалисты «МегаФона» модернизировали сеть в башне «Исеть» и бизнес-центре «Демидов», расположенных в деловом квартале Екатеринбург-Сити. Теперь владельцы точек питания, сотрудники офисов, жители, а также посетители объектов смогут пользоваться привычными цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Востребованность современной связи на территории делового квартала в центре Екатеринбурга подтверждает аналитика оператора на основе обезличенных данных. Так, с начала 2025 г. посетители «Исети» и «Демидова» сгенерировали объем трафика, сопоставимый с 28 тыс. часов видеозвонков в мессенджерах. При этом в феврале 2025 г. объем передачи данных в сети 4G в «Исети» вырос на 23% по сравнению с январем 2025 г. Наименьшая активность традиционно фиксируется в воскресенье, когда закрыты офисы, а самым активным днем в феврале 2025 г. стала среда.

Учитывая растущую нагрузку и повышенную активность в глобальной сети, инженеры «МегаФона» запустили дополнительный среднечастотный слой внутри зданий, которые активно посещают жители Екатеринбурга. Это позволило увеличить емкость сети и обеспечил уверенный 4G-сигнал даже в самые загруженные часы работы.

Благодаря этому арендаторы и гости «Исети» и «Демидова» могут делиться с друзьями фото, организовывать трансляции и деловые встречи онлайн, пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на всех этажах зданий.

«Особенности конструкций объектов зачастую затрудняют проникновение сигнала внутрь помещений, а количество сотрудников, гостей и жителей высоток постоянно растет. Модернизация индор-решения в таких случаях позволит оставаться на связи даже в период пиковых нагрузок. Максимальные скорости передачи данных могут достигать 50 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Всего за последние 12 месяцев техническая служба «МегаФона» запустила и модернизировала свыше 1300 объектов связи на Среднем Урале. Улучшения коснулись таких знаковых мест, как Екатеринбургский зоопарк и парк Маяковского.