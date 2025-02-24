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Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года

Приглашаем принять участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2025» 27 марта 2025 г.

По ссылке доступны условия и пакеты участия в мероприятии.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок RPA

Востребованные решения

Практика роботизации

  • Как расставить приоритеты при роботизации
  • Как выбрать RPA-платформу
  • В чем преимущества собственной разработки
  • Как научить пользователей создавать роботов
  • Миграция на российские решения — делимся опытом
  • Окупаются ли RPA-проекты

С докладами выступят:

Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке

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