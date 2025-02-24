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OTUS Kids запускает бесплатную диагностику для обучения подростков программированию

Образовательная платформа OTUS в рамках направления OTUS Kids объявляет о запуске бесплатной диагностики для подростков, которые хотят освоить программирование и найти свое место в ИТ. Подросток сможет понять, какое направление в цифровом мире ему подходит и сделать первые шаги к будущей профессии. Об этом CNews сообщили представители OTUS.

Диагностикой по модели DISC занимаются преподаватели OTUS Kids – действующие ИТ-специалисты из крупных компаний, прошедшие педагогическую подготовку для работы с детьми. DISC — это модель, которая описывает основные мотиваторы, симпатии, антипатии и поведенческие шаблоны человека. Она опирается на два фундаментальных критерия: особенности восприятия окружающего мира и поведение человека в различных ситуациях. Модель DISC используется в различных сферах, включая подбор персонала, развитие лидеров, управление командами и повышение эффективности работы.

В рамках диагностики дети познакомятся с различными ИТ-профессиями, создадут первый ИТ-проект на выбор и попробуют себя в разных сферах ИТ. После диагностики родители получат персональную карту навыков ребенка, индивидуальные рекомендации от эксперта и оптимальный подбор направления для обучения.

Владислав Мелихов, руководитель направления OTUS Kids: «Бесплатная диагностика в OTUS Kids — это первый шаг к осознанному выбору будущей профессии. Мы помогаем детям понять, какие ИТ-направления им действительно интересны, а родителям — получить объективную оценку способностей ребенка. Благодаря этому можно подобрать оптимальную образовательную траекторию и сделать первые уверенные шаги в мире ИТ».

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