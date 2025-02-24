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«АМТ-Груп» представляет новое устройство линейки InfoDiode - InfoRelay

«АМТ-Груп» анонсирует вывод на рынок нового устройства InfoDiode Relay (InfoRelay) – физического переключателя сетей. Совместное использование InfoRelay и ранее применяемых InfoDiode формирует многоуровневую систему защиты, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности не только для предприятий промышленности и систем АСУ ТП, но, фактически, для всех отраслей экономики: от энергетики до транспорта, медицины и финансов. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-Груп».

Сетевой переключатель InfoRelay позволяет создать временный, строго регламентированный двунаправленный канал связи. Совместное применение InfoDiode и InfoRelay полностью устраняет проблемы с организацией регламентных двунаправленных каналов, а также необходимость вручную выполнять изоляцию и отключение сетей.

Устройство InfoRelay разработано для организации физического подключения/отключения сетей разных категорий или разного уровня доверия, в отношении которых не допускается постоянное сопряжение. Использование устройства компенсирует существующие ограничения в архитектурах с однонаправленной передачей данных.

Область применения нового решения: требуемые операции пуско-наладки, выполняемые удаленно, регламентное планово-профилактическое обслуживание сложных энергетических и промышленных систем, обновление программного обеспечения (в том числе СЗИ), расследование инцидентов нарушения работоспособности и инцидентов информационной безопасности. Для решения этих задач с помощью InfoRelay создается временный двунаправленный канал связи с целевым объектом. Канал активируется строго по требованию, в соответствии с действующей организационно-распорядительной документацией, под контролем специалистов ИБ и иных специалистов. Техническая организация такого временного канала через физический переключатель (реле) позволяет избежать случайного или удаленного несанкционированного включения из менее доверенной сети.

Обеспечение надежности и доступности. InfoRelay позволяет выполнять включение резервных/аварийных каналов связи в случае сбоя основных или при возникновении соответствующих событий. Таким образом, снижается риск простоя системы и потери данных и обеспечивается надёжность и доступность АСУ ТП.

Гибкость и контроль. Регламентное включение дополнительного канала связи с использованием «обратного» InfoDiode или межсетевого экрана позволит специалистам ИБ гибко настраивать решения по безопасности в зависимости от текущих требований и условий, обеспечить контроль над потоком данных и выполнение требований к непрерывности бизнеса.

Быстрое реагирование на угрозы. В случае обнаружения угрозы или атаки переключатели InfoRelay обеспечивают быстрое реагирование на угрозы, отключая скомпрометированные сегменты сети, минимизируя ущерб другим сегментам и предотвращая распространение атаки.

Экспертная поддержка. При отсутствии на объекте квалифицированного персонала может возникнуть необходимость в периодическом удаленном доступе к критической сети. Временный канал позволяет организовать подключение защищенных сетей к корпоративным для удаленного управления.

Соответствие стандартам и нормативам. Совместное применение InfoDiode и InfoRelay позволит обеспечить соответствие требованиям регуляторов и стандартов не только по информационной, но и по промышленной безопасности.

«В рамках развития экосистемы решений «АМТ-Груп» предлагает рынку дополнительные устройства, которые могут использоваться как совместно с InfoDiode, так и самостоятельно - в качестве физического переключателя, реле. Мы уверены, что новое устройство InfoRelay займет достойное место среди средств защиты информации, дополняя уже существующие системы», — сказал Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп».

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