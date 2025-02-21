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Sitronics KT поставила третий VR-тренажер бульдозера для компании «Сервис-Четра»

Специалисты компании Sitronics KT завершили монтаж современного VR-тренажера бульдозера «Четра». Тренажер с технологией высокореалистичной симуляции разработан специалистами Sitronics KT (входит в Sitronics Group) специально по заказу предприятия для подготовки машинистов и сервисных специалистов.

Тренажер имитирует обстановку реальной кабины бульдозера и дополняется шлемом с технологией виртуальной реальности, а также контроллерами захвата движений рук с тактильной отдачей. Кабина при этом укомплектована всеми рычагами, педалями и приборами, которые установлены в кабине бульдозера «Четра Т-20.02К».

Комплекс позволяет операторам оттачивать навыки управления и работы с техникой в безопасной и контролируемой среде: изучать основные методы и правила управления гусеничным бульдозером и навесным оборудованием, отрабатывать навыки поиска и устранения неисправностей посредством имитации аварийных режимов работы бульдозера и отказов техники, сопряженных с риском для здоровья оператора или повреждения техники. А все допущенные ошибки в ходе обучения или сдачи квалификационного экзамена фиксируются системой автоматически.

Такой подход к обучению снижает риски производственных травм и оптимизирует затраты на обучение.

«Обучение с применением VR-технологий позволяет значительно повысить скорость развертывания тренажерных комплексов, сделать их более доступными для использования и, соответственно, повысить качество подготовки персонала, обеспечить безопасность и при этом оптимизировать затраты предприятия, исключая использование реальной техники, ее износ, расходы топлива и материалов. Это уже третий тренажер модели Т-20.02К в VR-исполнении, который мы разработали для одного из ведущих отечественных производителей техники промышленного и коммунального назначения, что подтверждает эффективность технологии во всех аспектах. Важно, что разработка тренажера была реализована при непосредственном участии специалистов предприятия», – отметил директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

Sitronics KT имеет многолетний опыт технологического оснащения образовательных учреждений, учебных центров и центров компетенций. Специалисты ИТ-компании разрабатывают тренажерные комплексы и интерактивное оборудование любой сложности. За последние три года компания оснастила более 20 образовательных организаций.

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