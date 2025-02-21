Решение Axenix для управления данными Dat.ax включено в реестр российского ПО

Data.ax включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры.

Dat.ax – комплексная среда разработки, управления и развития платформ данных и аналитических систем. Функциональность Dat.ax позволяет выстроить сквозной процесс автоматизации разработки data-продуктов от появления новых требований до промышленной эксплуатации.

Axenix занимается внедрением хранилищ данных и построением аналитических систем более 20 лет. За это время специалисты компании накопили значительную экспертизу по реализации подобных проектов, разработали и апробировали методологию внедрения, реализовали набор акселераторов, позволяющих выполнять проекты наиболее эффективно. Весь этот опыт воплотился в виде готового решения.

По словам Михаила Александрова, технического руководителя центра разработки Dat.ax, до появления Dat.ax на российском рынке присутствовали различные инструменты в области управления данными, но не было единого открытого импортонезависимого продукта, который охватывал бы все задачи в комплексе.

«Работая на проектах, связанных с решением аналитических задач и обработкой данных, мы увидели потребность рынка в end-to-end-системе по созданию и развитию хранилищ данных различных форматов независимо от технологий, которые используются для реализации. Команда Axenix выявила системные барьеры в решении данных задач, а в последние несколько лет подобные проекты усложнились необходимостью внедрения импортонезависимого ПО. От наших клиентов мы получили запрос на создание методологии и решения, которое охватит все этапы работы с данными и будет удобно всем вовлеченным сотрудникам, будь то бизнес-аналитик, дата-инженер, архитектор или DevOps специалист», – сказал Михаил Александров.

Dat.ax объединяет и выстраивает в единый прозрачный для пользователей процесс управления данными следующие задачи: управление метаданными при проектировании и разработке хранилищ данных и аналитических систем; управление релизами и процессами CI-CD при разработке хранилищ данных; подготовку данных, включая разработку регламентных ETL/ELT-процессов, управление качеством данных; управление моделями машинного обучения (ML Ops).

Перечисленные компоненты могут использоваться как независимо друг от друга, так и вместе.

Важно отметить, что Dat.ax поддерживает федеративный подход при работе с данными и соответствует методологии Data Mesh, помогая, таким образом, оперативно и качественно обеспечить переход на доменную структуру управления данными.

Сегодня Dat.ax представляет собой зрелое решение, состоящее из трех модулей: Dat.ax.Meta – закрывает потребности в управлении метаданными при проектировании и разработке хранилищ данных и аналитических систем; Dat.ax.Low Code ETL – решает задачи регламентной подготовки данных и управления качеством данных; Dat.ax.AIToolkit – позволяет быстрее получать ценность от моделей машинного обучения, выводя их в промышленную эксплуатацию и делая этот процесс управляемым.

Dat.ax обеспечивает совместную работу команд над различными компонентами для управления данными и метаданными в едином согласованном стиле. При помощи Dat.ax компания может скомпоновать уже имеющиеся или новые составляющие КХД в единую импортонезависимую платформу enterprise-уровня.

В Axenix отмечают, что инструментарий Dat.ax востребован командами, отвечающими за создание и управление КХД в организациях и предприятиях широкого спектра отраслевой направленности. Ключевыми преимуществами продукта являются: ускорение разработки и уменьшение показателя time-to market, оптимизация процессов, упрощение рутинных операций, снижение операционных затрат.

Бизнес-пользователю, работающему с данными в КХД, Dat.ax удобен подходом self-service, который позволяет быстро, а главное, самостоятельно, без глубоких технических навыков, объединять данные из различных источников, проводить необходимые трансформации и вычисления, в том числе с элементами статистических алгоритмов и алгоритмов ИИ.