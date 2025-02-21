«Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта

Сотовый оператор «Мотив» проанализировал использование голосовой связи и мобильного интернета в четырех крупных аэропортах Уральского региона (Свердловской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО). Результаты показали тенденцию: несмотря на общее предпочтение пассажиров цифровым сервисам, в аэропорту Кургана наблюдается стабильный спрос на услуги голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив».

Согласно данным «Мотив», в 2023-2024 гг. в курганском аэропорту зафиксирован рост потребления голосового трафика. Наиболее активными месяцами стали май и декабрь 2023 г., а также март и май 2024 г. В то же время объем передаваемых данных через мобильный интернет увеличился на 30% за последние два года.

«Абоненты «Мотив», ожидая рейса, не только пользуются мессенджерами и просматривают контент, но и активно совершают деловые и личные звонки, – сказал Андрей Золотарев, коммерческий директор компании «Мотив». – Наша задача как оператора связи – анализировать эти сценарии, чтобы оперативно модернизировать сеть и предлагать услуги, соответствующие растущим потребностям клиентов».

Рост голосового трафика в аэропорту Кургана связан с увеличением пассажиропотока и расширением маршрутной сети.

Появление дополнительных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи привело к значительному увеличению числа пассажиров, использующих голосовую связь.

Среди них — туристы старшего возраста, предпочитающие звонки другим видам коммуникации, и абоненты, совершающие деловые поездки. Кроме того, возникновение чрезвычайных ситуаций в мае 2023 и 2024 гг. также способствовало росту использования голосовой связи для решения неотложных вопросов.

В отличие от Кургана, в аэропорту Нового Уренгоя Мотив зафиксировал значительный рост потребления мобильного интернета — на 50% с января 2023 по февраль 2025 гг. В крупнейшем уральском аэропорту Кольцово отмечен всплеск интернет-активности в январе 2025 г., когда объем переданных данных вырос в полтора раза по сравнению с другими месяцами 2024 г. Это связано с увеличением числа поездок и наличием качественного индор-покрытия, обеспечивающего стабильное соединение и высокую скорость.

«Как будут развиваться сценарии использования мобильных услуг в 2025 г., покажет время. Однако абоненты «Мотив» могут быть уверены: они останутся на связи в любом аэропорту и любой точке России (за исключением Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей), — сказали представители компании. – Компания заключила роуминговые соглашения со всеми мобильными операторами, поэтому абоненты «Мотив» остаются на связи там, где есть сеть хотя бы одного оператора».