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Москвичи стали чаще ходить на радиорынки

Радиорынки продолжают оставаться востребованными у жителей столицы. За весь прошлый год их посещали на 54% чаще, чем в 2023 г. В этом году динамика визитов продолжила расти — в январе покупатели приезжали туда на 41% активнее относительно того же периода 2024 г., следует из обезличенных данных аналитиков «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидерство остается за гипермоллом «Горбушкин двор» — легендарным городским центром торговли электроникой. На него в январе пришлось больше трети от всего мобильного трафика, использованного посетителями этих локаций.

Вторую позицию по популярности занял не менее культовый Митинский радиорынок, ставший ещё в 1980 гг. одним из первых мест в Москве по продаже радио- и электротоваров. Его доля в общем объеме мобильного трафика составила 25%. Тройку замыкает Буденовский радиорынок с долей в 18%. Между тем, этот рынок стал лидером по динамике трафика — в январе этого года мобильным интернетом здесь пользовались на 75% активнее, тогда как на «Горбушке» — на 34%.

Мужчины интересуются покупками радиотехники и электроники чаще женщин, причем во всех возрастных категориях — их доля составляет 69%. Обычно на радиорынках можно встретить посетителей 36-45 лет (40%) и 46-65 лет (30%). Далее следует возрастная категория 26-35 лет (22%). На молодых абонентов 18-25 лет и представителей старшего поколения (65+ лет) приходится лишь 5% и 3% от общего числа любопытствующих.

Для того, чтобы покупатели оставались на связи даже в самые многолюдные часы, инженеры «МегаФона» регулярно обновляют базовые станции в местах городской торговли. Так, технические специалисты оператора модернизировали телеком-оборудование на Митинском радиорынке, снабдив его низкочастотным диапазоном, который лучше проникает через стены складов и торговых павильонов, обеспечивая стабильное покрытие в том числе и внутри помещений.

«Мы внимательно отслеживаем нагрузку на сеть в местах массового скопления людей, чтобы абоненты могли пользоваться стабильным сигналом. Модернизация инфраструктуры на Митинском радиорынке позволила увеличить максимальную скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Теперь посетители смогут оставаться на связи, совершать видеозвонки без задержек и пользоваться онлайн-сервисами на всей территории радиорынка», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

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