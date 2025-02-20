CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Цифровые решения МТС помогают фермерам Татарстана заботиться о коровах и контролировать качество молока

МТС в сотрудничестве с Республиканским информационно-вычислительным центром (АО РИВЦ) реализовала в Татарстане ряд проектов, направленных на повышение эффективности работы сельскохозяйственных предприятий. Умное видеонаблюдение позволяет фермерам контролировать процесс доения коров, а умные датчики на доильном оборудовании собирают данные для оценки производительности животных. В результате внедрения цифровых решений улучшается качество молочной продукции, эффективность надоев, а также снижается заболеваемость крупного рогатого скота. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Умное видеонаблюдение МТС работает на семи фермерских хозяйствах Татарстана. Цифровое решение МТС при помощи видеокамер и умной видеоаналитики контролирует процесс дойки, анализирует действия оператора и помогает фиксировать нарушения и оперативно их устранять. В результате внедрения решения на фермах снизилась заболеваемость животных и повысилось качество продукции, что вкупе привело к росту производительности на 31%.

Совместный проект МТС и АО РИВЦ также реализуется в Бавлинском районе Татарстана, в крупных фермерских хозяйствах, где насчитывается до 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота. К доильному оборудованию подключается индивидуальный счетчик, позволяющий без участия человека собирать данные о производительности животных. В режиме онлайн они передаются в личный кабинет пользователя, где формируются удобные для анализа таблицы и наглядные графики. На основе выгруженных данных фермеры могут принимать решения о рационе, объемах корма и других важных аспектах ухода за животными. Внедрение такого решения позволило сократить расходы на ветеринарное лечение и добиться снижения заболеваемости коров на 30%.

«Сельское хозяйство - одно из важнейших составляющих экономики Татарстана. Мы рады, что технологии МТС способствуют цифровизации отрасли и помогают предприятиям агропромышленного сектора региона повышать производительность и развиваться. Проекты, реализованные совместно с АО РИВЦ, ответственным за цифровую трансформацию аграрного сектора республики, могут быть расширены и масштабированы и на другие хозяйства не только Татарстана, но и других российских регионов. Они также могут быть актуальны для любого агропредприятия и думаю, будут востребованы среди фермеров», - сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«В 2024 г. Татарстан вошел в тройку лидеров по производству продукции сельского хозяйства среди российских регионов. Внедрение технологий дает возможность улучшать производственные показатели и обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора региона. К примеру, в сельском хозяйстве, где производительность труда остается довольно низкой, цифровые решения, в том числе с применением искусственного интеллекта, позволяют усилить, ускорить, где-то даже восполнить отсутствие человека. На основе анализа реализуемых в регионе проектов мы понимаем, какую экономическую выгоду могут дать хозяйствам технологии, видим их востребованность и делаем ставку на цифровизацию. Фермеры Татарстана уже могут оценить эффект, которого удалось достичь благодаря объединению опыта и наработок наших специалистов и экспертизы МТС, как поставщика высокотехнологичных решений», - отметил генеральный директор АО РИВЦ Нияз Халиуллин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Охота начинается. При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Илон Маск уволил два десятка сотрудников ведомства, инспектировавших его производство мозговых имплантов Neuralink

В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей

CNews Analytics: Каждая вторая компания ожидает возвращения ушедших ИТ-компаний в Россию

Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество

В российских регионах после введения сезонного запрета выросло число «серых» майнеров

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще