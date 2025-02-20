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LogistiX представила обновленную версию системы управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов

Новая версия получила ряд улучшений, направленных на повышение удобства работы пользователей и расширение функциональных возможностей системы. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

LEAD WCS (Warehouse Control System) – решение от российского разработчика компании LogistiX, обеспечивающая управление автоматизированным складским оборудованием как зарубежного, так и отечественного производства.

В обновленной версии системы появилась возможность загружать маршруты движения оборудования напрямую из файлов. Это упрощает настройку системы и снижает вероятность ошибок, связанных с ручным вводом данных. Кроме того, в интерфейс добавлена функция загрузки данных о материалах и заказах, что позволяет оперативно вносить информацию о поступающих грузах и задачах, способствуя более точному планированию складских операций. Для ускорения адаптации системы под нужды бизнеса в нее включены готовые шаблоны для загрузки данных.

«Наша компания активно следует современным трендам роботизации в России. В 2024 г. мы сделали шаг вперед, реализовав ряд проектов по реверсному инжинирингу, восстанавливая работу автоматизированного оборудования без наличия документации. В некоторых случаях нам приходилось менять контроллеры, когда доступ к управляющему ПО был невозможен. Это новый уровень экспертизы, который мы готовы предложить рынку», - отметил Максим Меньшиков, директор по развитию LogistiX.

Архитектура системы позволяет масштабировать ее при изменении бизнес-процессов и росте объемов операций, обеспечивая поддержку любого типа оборудования вне зависимости от его производителя. Система автоматически распределяет задачи между устройствами, выстраивает оптимальные маршруты для перемещения товаров и повышает эффективность использования складского пространства. Кроме того, LEAD WCS отслеживает состояние оборудования, предотвращая возможные сбои и аварийные ситуации.

Взаимодействие LEAD WCS с другими информационными системами реализуется через встроенный API. Кроме того, система является частью комплексного решения для управления складом LEAD WMS, что делает этот тандем универсальным инструментом для автоматизации складских процессов.

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