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В Коми оцифруют документы на «ЭларСкан»

В Национальный архив Республики Коми поставлен отечественный планетарный сканер ЭларСкан А2-600КС для создания электронных копий особо ценных и востребованных документов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Архив содержит более пяти тыс. фондов, в которых, в том числе, более 19 тыс. единиц хранения особо ценных документов. Большая часть фондов архива – документы советского периода по истории Республики Коми. Среди документов дореволюционного периода – метрические книги, ревизские сказки, документы волостных и сельских управ, документы городской думы и управы, а также фонды старейших промышленных предприятий.

Новый «ЭларСкан А2-600КС», оснащенный трансформируемой колыбелью с плоским и V-образным режимом, поможет специалистам архива оцифровать оригиналы с полным и неполным раскрытием без расшивки дел, а оптический зум обеспечит быструю настройку под различные форматы оригиналов до А2+. Планетарный сканер даст возможность сканировать в безопасном режиме и с высокой скоростью различные документы, в том числе, для исполнения социально-правовых запросов граждан.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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