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СК «Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта

СК «Росгосстрах» обновила модели машинного обучения, позволяющие учитывать влияние пространственных данных на степень аварийности. Искусственный интеллект (ИИ) помогает компании повышать качество оценки рисков и еще лучше персонализировать тарифы, делая автострахование более справедливым для клиентов.

ИИ и машинное обучение позволяют, используя различные модальности данных, более точно вычислять вероятность наступления страховых событий, опираясь на обработку историй страхования миллионов клиентов. Одним из важных факторов в таком анализе является роль географической локации, учет особенностей населенных пунктов и районов проживания клиентов.

Для наиболее точной обработки геоданных в «Росгосстрахе» используется высоко гранулированное деление карты России на зоны 100 на 100 метров – так называемая геосетка. Каждому участку геосетки, геоклетки, сопоставляются как классические показатели, интуитивно понятные человеку, так и полученные с использованием моделей машинного обучения: векторные представления геоклеток. Дальнейшее использование этих данных в моделях расчета риска позволяет сделать непредвзятые выводы относительно аварийности и опасности географических локаций с большой детальностью, в том числе экстраполировать знания на малые города и населенные пункты, в которых экспертное понимание может быть затруднено.

Такой автоматизированный анализ данных положительно сказывается на стоимости продукта для клиента и качестве сервиса, позволяет снизить стоимость полиса каско в зависимости от риска до 30%.

«Росгосстрах» уже успешно использует и продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения не только в сфере оценки риска, но и в других аспектах деятельности компании, в том числе в процессах взаимодействия с клиентом и борьбы с мошенничеством.

«В XXI веке использование технологий ИИ – это важный шаг к созданию более прозрачного и эффективного страхования. С одной стороны, ИИ позволяет предложить клиентам лучшие условия и сервис более высокого уровня, а с другой – сокращает внутренние расходы компании», — сказал Фрэнк Шихалиев, куратор ИИ проектов RGS Lab в СК «Росгосстрах».

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