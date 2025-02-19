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«РусГидро» внедрила российскую систему электронного документооборота Documino

Проект реализован в ГК «РусГидро» в рамках цифровой трансформации и импортозамещения для повышения эффективности процессов документооборота. Об этом CNews сообщили представители компании «АйДи – Технологии управления».

СЭД Documino – собственная разработка компании ООО «АйДи – Технологии управления», представляет собой решение по управлению контентом, корпоративными данными и бизнес-процессами крупных территориально распределенных компаний. Благодаря универсальному API, Documino и любые решения на ее основе не имеют ограничений по количеству пользователей, хранимых документов, интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных.

ПАО «РусГидро» – электроэнергетическая компания. Компания объединяет более 600 объектов генерации установленной мощностью 38,6 ГВт.

На настоящий момент количество пользователей СЭД Documino в ПАО «РусГидро» – около 10 тыс. человек, которые совершают более 7 млн операций в месяц.

В ходе проекта была реализована интеграция с Единой системой управления нормативно-справочной информацией ПАО «РусГидро», что обеспечило автоматизацию передачи данных о контрагентах группы и единую точку обновления информации о них. Особенностью проекта стало внедрение единой инсталляции системы электронного документооборота в группе «РусГидро», что привело к единому подходу в управлении электронным документооборотом.

Директор проектов ООО «АйДи – Технологии управления» Елена Балдина: «Проект был стратегически важен для нашей компании, так как являлся стартом в партнерских отношениях с ГК «РусГидро». В ходе реализации таких масштабных задач возникают сложности на определенных этапах, но наша проектная команда с помощью коллег из «РусГидро» успешно их преодолела. Впереди много планов по развитию и масштабированию «Докумино» в «РусГидро», в частности на 2025 г. запланировано подключение к единой инсталляции СЭД около 10 новых подконтрольных обществ группы компаний».

Заместитель руководителя аппарата председателя правления ПАО «РусГидро» Галия Файзуллина: «Благодаря слаженным действиям и эффективному взаимодействию совместной проектной команды «АйДи» и «РусГидро» удалось внедрить современное, импортозамещенное решение для управления электронным документооборотом компании. Планируем дальнейшее развитие, впереди у нашей команды еще много совместной и интересной работы».

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