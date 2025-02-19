Почти 40% предпринимателей пострадают от блокировки WhatsApp в России

ИТ-бренды OkoCRM, Unisender и «Телфин» опросили 38 тыс. малых и средних предприятий, чтобы оценить роль WhatsApp в их бизнесе. Исследование показало, что 9 из 10 компаний используют мессенджер в коммуникациях, в том числе для продаж — так что в случае блокировки многие могут потерять клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Это обусловлено высокой популярностью мессенджера среди населения. 54,4% опрошенных брендов общаются через WhatsApp более чем с половиной своих клиентов.

Как бизнес использует WhatsApp

Предприниматели предпочитают живой диалог с клиентами: в WhatsApp почти половина (42,5%) общаются через личные сообщения, каждый четвертый (23,3%) — через звонки, а каждый восьмой (12,5%) ведет чат или сообщество. Пассивные коммуникации — чат-ботов и каталоги с товарами и услугами — используют лишь 16% компаний.

WhatsApp нужен ключевым отделам компаний: маркетингу, продажам и поддержке. Каждый третий бизнес (32,5%) консультирует клиентов и оказывает техподдержку в этом мессенджере, каждый четвертый (24,6%) — оформляет продажи, каждый шестой (16,1%) — выстраивает маркетинговые коммуникации, а 13,1% используют WhatsApp для сбора контактов.

Что будет, если WhatsApp заблокируют

WhatsApp — один из ключевых сервисов для коммуникации с клиентами в России. 72% компаний негативно оценивают потенциальное ограничение работы мессенджера, нейтрально относится пятая часть опрошенных и лишь 7,3% поддерживают блокировку.

39,4% респондентов уверены, что их дело пострадает от возможных ограничений: 25% говорят о потере клиентов, 14,4% — об утрате главного канала коммуникации. 11,4% утверждают, что для их бизнеса ничего не изменится, а половина предпринимателей (49,3%) видят решение в переходе на другие каналы связи.

Куда бизнес перейдет из WhatsApp

В случае проблем с WhatsApp — для перенастройки процесса коммуникаций с аудиторией, почти 75% компаний перейдут на другие классические каналы связи: 36,8% планируют переключиться на Telegram, 19,9% будут использовать телефонную связь, а 18,2% — электронную почту.

Несмотря на рост популярности VK, лишь 13,3% компаний рассматривают его как замену WhatsApp. SMS при этом готовы подключить лишь 5,7% респондентов.

Исследование проводилось количественным методом, путем опроса клиентов компаний OkoCRM, Unisender и «Телфин» в 2025 г. В опросе приняли участие 38233 респондента.