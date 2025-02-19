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Нейросети «Яндекса» оцифровали архив «Известий» — он уже доступен всем в «Поиске по архивам»

В «Поиске по архивам» «Яндекса» теперь можно посмотреть архив «Известий» — с помощью нейросетей сервис оцифровал более 30 тыс. выпусков газеты. Пользователям доступен полнотекстовый поиск по номерам, выходившим с 1917 по 2024 гг. Этот проект приурочен к предстоящему 108-летию газеты, сервис реализовал его совместно с «Известиями» и Национальной электронной библиотекой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Поиск по архивам поможет найти в номерах «Известий» тексты про исторические события, выдающихся личностей или, например, увидеть, как выглядела первая полоса газеты в день полета Юрия Гагарина в космос. Теперь эта информация доступна всем пользователям, а не только профессионалам, которые работают с архивами.

«Поиск по архивам» был запущен в начале 2023 г. Сервис «Яндекса» помогает находить упоминания людей, населенных пунктов и событий в расшифрованных нейросетью рукописных документах XVIII–XX веков. В базе сервиса представлено более 17 млн страниц исторических документов из архивов 20 регионов страны. Кроме того, в сервисе можно искать информацию в архивах епархиальных ведомостей, «Вечерней Москвы», «Русского инвалида», «Советского спорта» и других изданий, а также в справочниках из фондов Национальной электронной библиотеки и Российской государственной библиотеки.

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