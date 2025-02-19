«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Шахтах Ростовской области

Цифровые ресурсы, тяжелое видео и миллионы фото стали загружаться быстрее в смартфонах и планшетах более 220 тыс. горожан. «МегаФон» установил в населенном пункте дополнительное телеком‑оборудование с поддержкой сети четвертого поколения (4G). Теперь скорость передачи данных достигает порядка 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает высокое качество покрытия во всех частях города. Преобразования коснулись жилых кварталов, образовательных учреждений, зон отдыха, а также промышленной территории. Особое внимание специалисты уделили станции «Шахтная», где проходит Северо-Кавказская железная дорога и ежегодно проезжают тысячи туристов.

С начала 2025 г. дата‑трафик в городе вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Сейчас обладатели сим‑карт «МегаФона» могут без задержек скачивать до 10 фильмов и 15 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет сохранять кристально чистый звук во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах. Как показывает статистика на основе обезличенных данных пользователей, горожане охотно разговаривают с помощью LTE — 52% вызовов в Шахтах совершается в сетях четвертого поколения.

«Если еще год назад жителям и гостям города достаточно было 26 ГБ данных на абонента, то теперь среднемесячное потребление превышает 32 ГБ. Поэтому мы регулярно обновляем действующее оборудование и запускаем новое для сохранения надежности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов», — отметил Василий Темнов, технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области.