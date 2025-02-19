F.Doc: oт сервиса электронного подписания документов к экосистеме цифровых сделок

Безбумажный офис F.Doc подвел итоги работы в 2024 г. Сервис трансформировался в полноценную экосистему цифровых сделок с клиентами-физлицами. F.Doc сделал доступным для компаний оплату их товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) в процессе оформления электронных документов с потребителями. Сервис также реализовал возможность электронного документооборота с пациентами в медицинских учреждениях. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

В 2024 г. ключевые показатели работы F.Doc выросли вдвое, о чем свидетельствуют данные внутренней статистики. С помощью сервиса было оформлено около 1,3 млн электронных документов — в два раза больше, чем за 2023 г. Общее количество подписанных документов сейчас превышает 1,9 млн.

Сервисом воспользовались почти 400 тыс. физических лиц, что также вдвое превышает показатели 2023 г. Общее число клиентов, которые хотя бы один раз оформили документы в электронном виде с компаниями через F.Doc, сегодня составляет 630 тыс.

Услуги сервиса были наиболее востребованы в частной медицине, автобизнесе, а также в сфере недвижимости и ретейле.

На данный момент более 4,7 тыс. организаций, подключенных к сервису F.Doc, могут подписывать с клиентами-физлицами электронные договоры, акты, заявления, справки, заказ-наряды, гарантийные талоны и другие документы.

«В 2024 г. фокус развития F.Doc был направлен на выход в новые сегменты и на формирование в рамках нашего сервиса экосистемы цифровых сделок между компаниями и клиентами-физлицами. Мы считаем, что, если бизнес стремится повышать свою конкурентоспособность, ему необходимо лучше понимать своего клиента, говорить с ним на одном языке, выстраивать взаимодействие в удобном для него формате. Новая реальность — это онлайновая коммуникация, максимальная оцифровка всего клиентского пути. F.Doc помогает компаниям вырабатывать новый стандарт взаимодействия с клиентами-физлицами, упрощая и ускоряя процесс оформления сделки. Цифровизация документооборота с включением в этот процесс дополнительных опций, таких как онлайн-оплата услуг и товаров, способствует повышению уровня клиентского сервиса и лояльности потребителей, — отметил директор сервиса Безбумажный офис F.Doc Михаил Легченко. — Еще одним стратегическим вектором развития сервиса в 2024 г. стала реализация функционала электронного подписания ряда документов с пациентами в медицинских учреждениях. Простой ЭДО с пациентами помогает создавать удобные сценарии обслуживания, снижая при этом издержки клиники: ускоряется работа ресепшена, сокращаются очереди, снижается нагрузка на административный и медицинский персонал. F.Doc также продуктивно взаимодействует с вендорами медицинских информационных систем (МИС), и в планах на 2025 г. — запуск первых коробочных интеграций».

Оформление электронных документов через F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов подписей при оформлении электронных документов F.Doc использует дополнительные модули программы, позволяющие выполнить указанные требования.