Comindware и АО «НППКТ» объявляют о стратегическом партнерстве для развития экосистемы отечественного ПО

Компания Comindware, российский разработчик BPM-платформ, и АО «НППКТ», разработчик операционной системы «ОСнова», подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на расширение экосистемы совместимых решений для заказчиков, осуществляющих переход на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

В рамках соглашения компании планируют объединить экспертизу для создания комплексных решений в области управления бизнес-процессами на базе российского программного обеспечения. Сотрудничество предусматривает совместную работу над развитием технологической совместимости продуктов обеих компаний.

«Партнерство с АО «НППКТ» открывает новые возможности для заказчиков Comindware Platform в процессе перехода на отечественные технологии. Объединение наших компетенций позволит предложить рынку современные решения, отвечающие высоким требованиям к безопасности и функциональности», — отметил Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.

«Расширение экосистемы совместимых решений — одна из ключевых задач развития операционной системы «ОСнова». Партнерство с Comindware, чья платформа обладает широкими возможностями для создания бизнес-приложений, является важным шагом в реализации нашей стратегии», — сказал Андрей Шор, заместитель генерального директора по развитию АО «НППКТ».

Партнерство Comindware и АО «НППКТ» отвечает актуальным потребностям рынка в создании интегрированных отечественных решений корпоративного уровня. Объединение компетенций компаний будет способствовать развитию экосистемы импортонезависимых продуктов и повышению конкурентоспособности российского программного обеспечения.