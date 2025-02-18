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«Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота

Лесопромышленная группа «Свеза» приобрела робота для комбината в Свердловской области. С его помощью инженеры предприятия будут учиться программированию, ремонту и роботизации оборудования. Первые испытания уже начались. Об этом CNews сообщили представители компании «Свеза».

Группа «Свеза» ежегодно выделяет сотни миллионов рублей на модернизацию производственных процессов. В 2025 г. компания внедрила робот-манипулятор на одном из своих комбинатов в Свердловской области, чтобы использовать его в качестве инструмента для обучения сотрудников новым технологиям.

Фанерное предприятие «Свезы» в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области — единственный комбинат группы, имеющий на территории учебный класс. Помещение предназначено для обучения сотрудников технической службы, а также, для проведения теоретических и практических занятий для студентов профильных направлений.

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Свеза
«Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота

В 2025 г. на образовательной площадке «Свезы» появился робот-манипулятор. С помощью «нового сотрудника» специалисты технической службы комбината учатся программированию роботов, их адаптации для выполнения шпонопочиночных, покрасочных и сортировочных работ. Кроме того, работники получают практические навыки в обслуживании и ремонте нового оборудования, что повышает их квалификацию и способствует внедрению инновационных технологий на производстве.

«Наша компания ежегодно инвестирует в модернизацию производственных процессов своих бизнес-единиц. Мы внедряем все больше инновационных решений, чтобы повысить качество выпускаемой продукции и производительности труда. В этом году одним из таких решений стали роботы, которые облегчат ручной труд наших сотрудников и повысят эффективность выполняемых операций. Наш комбинат сейчас находится на этапе испытаний. Техническая служба активно изучает нового робота-манипулятора. В дальнейшем мы планируем обучать с его помощью сотрудников предприятия и стать центром экспертиз в технических вопросах», — сказал Виктор Афанасьев, директор комбината «Свеза» в Верхней Синячихе.

Весной 2025 г. на комбинате в Верхней Синячихе планируется провести обучение первых сотрудников технической службы. Курс специально для «Свезы» разрабатывают преподаватели Уральского государственного лесотехнического университета. С его помощью комбинат в Верхней Синячихе взрастит внутренних экспертов, готовых обучать не только сотрудников компании, но и представителей других предприятий.

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