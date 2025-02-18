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Облачные кассы «Атол Онлайн» помогают обслуживать клиентов BetBoom

«Атол», разработчик решений для торговли, с радостью сообщает о внедрении 450 облачных касс «Атол Онлайн» для обслуживания клиентов известного российского букмекера BetBoom. Это стратегическое партнерство направлено на оптимизацию процессов продаж и улучшение качества обслуживания пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Облачные кассы «Атол Онлайн» обеспечивают автоматизированное создание чеков, что позволяет BetBoom полностью соответствовать требованиям 54-ФЗ и демонстрировать устойчивость к сбоям даже в периоды повышенной нагрузки. Использование облачных технологий не только снижает расходы на оборудование, но и предоставляет доступ к кассовым данным из любой точки с интернет-соединением.

Надежда Рубцова, директор по развитию «Атол Онлайн»: «Мы рады видеть, как наши решения помогают таким крупным игрокам, как BetBoom, улучшать клиентский сервис и повышать эффективность бизнеса.».

Виктория Качайкина, директор по продукту BetBoom: «Для BetBoom критически важно, чтобы кассовые операции были быстрыми, надежными и соответствовали требованиям законодательства. Облачные кассы «Атол Онлайн» позволяют нам гарантировать удобство и прозрачность платежных операций. Благодаря стабильной работе системы даже в периоды высокой активности пользователей, наши клиенты получают бесшовный опыт взаимодействия, а мы — уверенность в надежности финансовых операций и удобство в управлении кассовыми процессами».

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