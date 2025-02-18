«Нэфис Косметикс» завершила внедрение EAM-системы «1С:ТОИР КОРП» на двух промышленных площадках

Компания «Нэфис Косметикс», отечественный производитель бытовой химии, завершила внедрение EAM-системы «1С:ТОИР КОРП» на двух промышленных площадках, производящих тару и моющие средства под брендом BiMAX, Sorti, AOS, «Биолан». Запуск пилотного проекта в одном из цехов предприятия прошел совместно с компанией «Деснол», разработчиком и интегратором решений экосистемы «1С:ТОИР». Автоматизация ТОиР позволила не только повысить эффективность управления ремонтами, но и открыла новые возможности для развития персонала в области современных технологий автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Проект автоматизации процессов управления активами с помощью «1С:ТОИР КОРП» стартовал в «Нэфис Косметикс» в 2023 г. Запуск пилотного объекта успешно прошел в апреле 2024 г. На данный момент предприятие продолжает проект комплексной цифровой трансформации процессов управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) оборудования и планирует распространить опыт автоматизации еще на пяти производственных площадках.

В первую очередь проект цифровой трансформации ТОиР на пилотном объекте должен был обеспечить доступ к актуальной информации о состоянии оборудования, ремонтных работах и ресурсах, так как до этого процессы управления ТОиР не были автоматизированы. Перечень операций, необходимых для выполнения ремонтов, составлялся на основе опыта технического персонала, графики планово-предупредительных работ (ППР) создавались в Excel, а учет выявленных дефектов велся в бумажных журналах.

Внедрение системы «1С:ТОИР КОРП» разработчика и интегратора «Деснол» позволило создать единую цифровую среду и значительно упростило работу инженеров, механиков и руководителей ремонтных служб. В ней уже содержится информация почти о 17 тыс. объектов ремонта, включая разузлованные и классифицированные единицы оборудования и техники. Ежедневно формируются и рассылаются отчеты о дефектах, а на еженедельной основе — сводные данные о состоянии оборудования. Помимо этого, заявки на закупку запчастей стали оформляться в плановом режиме и системно, а аварийный запас запчастей лучше контролироваться благодаря созданию единого склада для хранения аварийных запчастей и комплектующих.

Кроме того, один из цехов компании «Нэфис Косметикс», где сейчас используется EAM-система, является участником национального проекта «Производительность труда». Это дало кумулятивный эффект от внедрения передовых методик оптимизации производственных процессов, бережливого производства и цифровой трансформации ТОиР.

После года использования «1С:ТОИР КОРП» в «Нэфис Косметикс» назвали наиболее значимые для компании эффекты от внедрения. Это оперативное планирование ремонтов, сокращение простоев оборудования за счет своевременного выявления и устранения неисправностей (включая использование ремонтным персоналом приложения «Мобильная бригада» для обходов и фиксации контролируемых показателей) и контроль за наличием запасных частей благодаря автоматизированному учету.

Однако, помимо этого, проект послужил катализатором внутренних преобразований, связанных с обучением и развитием сотрудников, вовлеченных в процессы технического обслуживания. Например, в компании создано новое структурное подразделение, занимающееся консолидацией данных и сопровождением программного обеспечения, которое возглавил бывший руководитель проекта по автоматизации ТОиР Адель Тимуршин. Другие сотрудники осваивают современные инструменты управления производственными активами, повышая свою профессиональную ценность для рынка, внедряется система KPI.

«Раньше нам приходилось тратить массу времени на сбор данных и согласование мероприятий для своевременного и качественного обслуживания и ремонта оборудования, но теперь, когда ключевые процессы автоматизированы, и к системе подключаются сотрудники новых цехов в рамках тиражирования продукта «Деснол», мы получили возможность сосредоточиться на стратегических вопросах и оценить влияние проекта на HR-бренд. Для нас очевидно, что внедрение системы ТОиР — это не только про технологии, но и про людей, которые делают наш бизнес успешным. Поэтому наше партнерство с «Деснол» не ограничивается ЕАМ-системой, в объемах проекта комплексной цифровой трансформации нашей компании мы также внедряем ITSM/ESM решение «1C:ITILIUM» от «Деснол» с целью автоматизировать сервисные процессы. Это поможет повысить эффективность управления услугами в сфере ИТ и позволит создать более комфортные условия труда в цифровой среде для наших сотрудников», — сказал руководитель департамента развития и реализации изменений АО «Нэфис Косметикс» Роман Сергеев.

В планах компании на этот год продолжить тиражирование «1С:ТОИР КОРП» на другие подразделения «Нэфис Косметикс», осуществить интеграцию с MES и АСУ ТП, а к 2026 г. рассмотреть возможность внедрения системы управления надежностью на базе продукта «1С:RCM Управление надежностью» от «Деснол», российского центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, для последующего развития экосистемы «1С:ТОИР» и достижения новых синергетических эффектов.