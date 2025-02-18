«Контур»: трафик электронных документов увеличился на 26% за 2024 год

В 2024 г. организации все чаще использовали сервисы электронного документооборота. По данным аналитиков «Контур.Диадока», количество электронных документов выросло на 26% за 2024 г., число новых пользователей в сервисе — на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

За 2024 г в «Диадоке» передали 1,2 млрд уникальных электронных документов, что на 26% больше, чем годом ранее — 958 млн. Трафик входящих и исходящих документов в сервисе превысил 2 млрд документов — то есть на 23,9% больше, чем в 2023 г. (1,6 млрд).

Бизнес мотивируют к переходу на ЭДО законодательные изменения (например маркировка товаров, кадровый документооборот, логистические документы).Также организации все чаще привлекают в ЭДО своих контрагентов, тем самым влияют на увеличение трафика и числа новых пользователей. Среди других факторов — развитие инфраструктуры ЭДО, сейчас для подключения организации нужна только квалифицированная электронная подпись. При необходимости сервис можно интегрировать в учетную систему, из которой пользователю будет удобно отправлять и подписывать документы.

Роман Акимов, руководитель проектной группы поддержки законодательства и развития технологий ЭДО в «СКБ Контур»: «Действительно, ключевой драйвер перехода на ЭДО — это государство. ЭДО помогает делать бизнес прозрачным, повышать его эффективность. В последние годы организации все чаще понимают выгоду от перехода на ЭДО — это не столько прямая экономия финансов, сколько улучшение инфраструктуры взаимодействия бизнесов между собой и с государством, а также возможность автоматизации процессов, ускорение совершения сделок и проведения расчетов.Также важным трендом последнего года стало бурное развитие ЭДО в логистических операциях, когда у бизнеса появляется возможность перевести все документы по сделке в электронном виде — это выгодно всем участникам логистических цепочек и дает максимальный эффект от перехода на ЭДО».

Топ-10 отраслей с максимальным приростом пользователей

В лидерах по количеству отраслей с наибольшим приростом пользователей в ЭДО — торговля, спорт, СМИ и реклама. Однако больше всего трафика принесли общепит и наука.

Топ-10 отраслей с максимальным приростом трафика

Какие отрасли работают в «Диадоке»

В сервисе «Диадок» наибольший процент пользователей составляют представители бюджетной сферы — 67,2%. По сравнению с 2023 г. их количество возросло на 11 процентных пунктов. Также в топ вошли телекоммуникации (60,2%), энергетика (59,7%), угольная промышленность (55,7%), грузовики и спецтехника (54,4%).

Топ-10 регионов с максимальным приростом пользователей

В лидерах по приросту числа пользователей оказались новые регионы, а также Ненецкий автономный округ (на 51,3%). Все чаще подключаются к ЭДО Тамбовская область и республика Тыва — у них 40,2% и 39% по приросту пользователей.

Топ-10 регионов с максимальным приростом трафика

Кратный рост трафика показали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. В топ-5 также вошла Калмыкия (+74,1%). Далее — Тыва и Чеченская республика. Ожидаемо выросли по трафику ЭДО труднодоступные северные территории — Ненецкий и Чукотский автономные округа.