Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска

Х5 Media, единое окно рекламных и аналитических возможностей бизнесов Х5 Group, выходит в новые регионы. Теперь digital instore-реклама будет доступна в «Пятерочках» Уфы и Омска. В 2025 г. планируется увеличить число экранов для запуска видео- и аудиорекламы в два раза — до 4500 панелей в магазинах «Пятерочка» по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

Х5 Media продолжает расширяться в городах-миллионниках. Уфа и Омск представляют регионы с активной экономической жизнью, высоким уровнем потребления и удобным расположением на пересечении важных транспортных путей, что делает их привлекательными для бизнеса. По прогнозам, за первые полгода 2025 г. с помощью новых digital-экранов в Уфе и Омске рекламодателям будет доступна аудитория покупателей «Пятерочки» охватом в 4,8 млн человек в день.

«Мы активно развиваем флагманский digital instore в регионах, так как видим, что есть спрос и на рекламу на кассах самообслуживания, и на аудиорекламу через внутреннее радио. К этому инструментарию добавилась возможность продвижения на digital-экранах в зоне у касс. Эти форматы востребованы не только у поставщиков, но и рекламодателей из других направлений бизнеса, например, финтеха, телекома и фармы. Новые digital instore-инструменты в Приволжье помогут охватить широкую аудиторию не только крупным поставщикам, но и локальным производителям», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media.

В 2024 г. компания стала оснащать «Пятерочки» цифровыми экранами — в столичных магазинах «у дома» появилось 1511 экранов в прикассовых зонах и еще 400 — в Санкт-Петербурге. По итогам 2024 г. совокупный ежедневный охват digital-экранов составил 3 млн человек.

Помимо оснащения магазинов digital-экранами Х5 Media расширила возможности для продажи рекламы на внутреннем радио — теперь аудиореклама доступна в «Чижике» наряду с «Пятерочкой» и «Перекрестком». Сегодня аудиореклама в трех торговых сетях Х5 покрывает 25602 магазина по всей России.