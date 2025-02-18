Автоматизация аналитики: как BI-решение от Qsoft помогло таксопарку улучшить управление данными

Qsoft построил систему бизнес-анализа и отчетности на базе Yandex DataLens для компании «Такси 369». Проект был направлен на автоматизацию и систематизацию сбора данных, а также на улучшение ключевых бизнес-процессов с помощью интеграции современных аналитических инструментов. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.

Заказчик столкнулся с проблемой оперативного контроля выполнения плановых показателей в различных областях бизнеса. Ситуацию осложняло наличие множества баз данных, из которых информация несколько раз в день собиралась вручную. Для решения этой задачи «Такси 369» обратились в Qsoft с просьбой заменить BI-систему Tableau на отечественный аналог и доработать функционал для обеспечения эффективного сбора информации и построения аналитической системы. Теперь отчеты обновляются автоматически, а обобщенная статистика регулярно отправляется в телеграм-канал для оперативного мониторинга руководителями.

Во время работы над проектом Qsoft провел аудит баз данных заказчика и выявил проблемы с отсутствием инструмента для анализа отчетов по выручке. Используемые в компании скрипты создавали множество дублирующих задач, которые перегружали систему и замедляли процесс вывода необходимой информации. Qsoft предложил новую архитектуру проекта и подготовил дашборды для отслеживания показателей компании в режиме реального времени. В качестве нового инструмента визуализации был выбран продукт Yandex DataLens, интегрированный с аналитической базой данных Clickhouse, что позволило работать с большими объемами информации и строить многоуровневые отчеты.

Ежедневно сотрудники компании взаимодействуют с различными системами. Например, для управления таксопарком используется профессиональный инструмент Yandex Fleet. Кроме того, персонал регулярно заполняет отчеты по плановым показателям, чтобы сравнить их с фактическими результатами. Qsoft настроил интеграцию со всеми базами данных компании, включая «1С Элемент», Yandex Fleet, «Яндекс Диск» и др. Вся информация автоматически выгружается, обрабатывается и структурируется для формирования интерактивных отчетов, которые наглядно отражают динамику процессов. Система Airflow автоматизирует ETL-процессы (Extract, Transform, Load) и управление задачами. В настоящее время заказчик разрабатывает собственную CRM-систему, поэтому в дальнейшем планируется интеграция данных исключительно с этой платформой.

Разработанная BI-система стала единым окном доступа к аналитике и отчетности, предоставляя пользователям полный контроль и прозрачность данных. Она поддерживает детализированный анализ с возможностью сравнения плановых и фактических показателей. Автоматический сбор и структурирование информации значительно сокращают время на обработку рутинных задач и повышают эффективность принятия решений.

В рамках проекта было создано более 14 дашбордов, с помощью которых пользователи могут анализировать свыше 30 различных параметров. Отчеты формируются исходя из структуры компании — по дочерним предприятиям и филиалам, а доступ к данным регулируется ролевой моделью.

Основные возможности решения: автоматизация и систематизация сбора данных в гибко управляемый формат; ускорение обработки и анализа информации в три раза; ежечасное обновление отчетов менее, чем за 5 минут.

«С помощью BI наша компания теперь может оперативно анализировать большие объемы данных и принимать более обоснованные решения. Это стало важным шагом на пути к повышению эффективности и конкурентоспособности. Финансовый сектор, как и любая другая отрасль, нуждается в глубоком анализе данных, и мы рады, что нашли в этих технологиях надежного помощника. Мы начали тщательнее отслеживать наши финансовые показатели, что положительно сказалось на общем управлении ресурсами», — отметил представитель «Такси 369».

«Для команды Qsoft этот проект стал примером того, как современная BI-аналитика может преобразовать бизнес-процессы и повысить их эффективность. Нам удалось обеспечить систему заказчика таким функционалом, который позволяет быстро и легко интегрировать данные из различных источников и анализировать их в режиме реального времени. Мы рады, что смогли помочь компании «Такси 369» в достижении бизнес-целей, улучшении управления ресурсами и анализе направлений деятельности, что способствует принятию обоснованных стратегических решений», — сказал CEO Qsoft Виталий Чесноков.