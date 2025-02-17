«Росэлектроника» подвела итоги научно-технического развития за 2024 год

Холдинг «Росэлектроника» подвел итоги научно-технического развития за 2024 г. За минувший год в холдинговой компании в инициативном порядке было создано 16 научно-технических заделов, разработано шесть инновационных технологий и более 20 образцов современной радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Предприятиями «Росэлектроники» в прошлом году были разработаны восемь типов средств связи различного вида базирования, четыре типа программно-аппаратных комплексов информационного обмена, а также ряд типов перспективной электронной компонентной базы. В целом реализация комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ обеспечила прирост ключевых показателей развития технологий и техники по 14 направлениям научно-технического развития.

Генеральный директор «Росэлектроники» Сергей Сахненко рассказал об утвержденной Стратегии научно-технического развития холдинговой компании до 2035 г. Документ был разработан для обеспечения реализации целеполагающих документов, в том числе «Основ государственной политики в области развития электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу». Основной целью Стратегии стало создание конкурентоспособной инновационной радиоэлектронной продукции, обеспечивающей технологический суверенитет в решении задач по реализации национальной безопасности.

«Сегодня мы подвели первые итоги нашей работы и уже можем сказать, что в холдинге сконцентрирован мощный научный потенциал. В 2025 г. мы продолжим работать над реализацией нашей Стратегии – должны появляться новые научно-технические заделы, создаваться базовые технологии по ключевым направлениям научно-технического развития. Конечно, наша задача – не просто разрабатывать новые решения, а применять их на благо национальной безопасности. Результаты интеллектуальной деятельности должны использоваться для создания широкого ряда востребованных систем и комплексов», —заявил генеральный директор «Росэлектроники» Сергей Сахненко.

«Наш университет ведет активную работу с холдингом, многие наши выпускники трудоустраиваются на предприятия «Росэлектроники», а некоторые начинают строить карьеру в холдинге еще до получения диплома. В РТУ МИРЭА при непосредственном участии «Росэлектроники» создана передовая инженерная школа «СВЧ Электроника». Мы готовы выстраивать комплексное взаимодействие с предприятиями холдинга и приглашаем аккумулировать целевой заказ на подготовку кадров в нашем университете», — сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.