Древние языки программирования ворвались в топ популярности. COBOL, Ada и Fortran угрожают Python

Очень старые языки пробираются в топ-20 рейтинга Tiobe. Fortran и Delphi соревнуются за место в первой десятке, тогда как COBOL и Ada прочно закрепились в первой двадцатке. Все они демонстрируют рост популярности, что свидетельствует о наличии к ним интереса со стороны разработчиков. На первом месте в рейтинге – по-прежнему Python.

Не старый, а винтажный

Компания Tiobe опубликовала новый рейтинг популярности языков программирования на мировом рынке. Если в феврале 2025 г. главным интересом программистов были С++, Go, Rust и даже малоизвестные Zig и Mojo, то в марте 2025 г. стремительный взлет популярности демонстрируют языки, появившиеся за десятилетия до рождения большинства современных пользователей интернета.

Для примера, Fortran и Delphi соревнуются за место в топ-10. Fortran появился в 1957 г., 68 лет назад, и нынешнем рейтинге Tiobe он на 11 месте, хотя годом ранее занимал 14 строчку.

Статистика популярности языков программирования Tiobe строится на анализе статистики поисковых запросов в Google, Bing и Yahoo, а также по количеству запросов на сайте Amazon, в «Википедии» и на замедляемом в России видеосервисе YouTube.

Язык Delphi существует с 1995 г., ему 30 лет. В рейтинге за март 2025 г. он на 10 строчке против 15 места в марте 2024 г. Это настоящее возвращение, потому что более высокие результаты Delphi демонстрировал очень давно. Для примера, его лучшее достижение – это шестая строчка в данном рейтинге, до которой он добрался в июне 2001 г. Худшим месяцем для Delphi стал июль 2020 г., когда он скатился до 30 места.

Мартовский рейтинг Tiobe

Язык программирования Ada развивается с 1980 г., он отметил свое 45-летие. В прошлом это был основной язык программирования в Минобороны США. В рейтинге Tiobe Ada занимает 18 место против 24 годом ранее. Лучший показатель – 14 место в июне 2006 г., худший – 43 место в июле 2020 г.

COBOL за год динамику не показал – он по-прежнему на 20 месте. Это для него не рекорд – в августе 2001 г. он был на восьмом месте, а в августе 2011 г. – на 47. Это второй по старшинству язык в этой четверке – он всего на два года младше Fortran.

Что происходит

Эксперты Tiobe полагают, что внезапный рост интереса программистов к языкам, которые намного старше большинства из них и многими считаются утратившими актуальность, связан с тем, что на написанном на них ПО держатся многие важные службы в мире. Это в полной мере проявляется в США – например, на COBOL до сих пор работает софт в службе занятости. Также, как сообщал CNews, написанные на нем программы по-прежнему обрабатывают банковские транзакции на триллионы долларов США на ежедневной основе.

В Tiobe отмечают, что даже несмотря на то, что многие программисты, пишущие на COBOL, Ada, Fortran и пр. или уже вышли на пенсию, или собираются это сделать, пока не планируют отказываться от софта на этих языках. Более того, они не только не отказываются от них в пользу современных решений, но и постоянно обновляют и дополняют их. Не исключено, что именно это подхлестнуло интерес нынешних программистов к этим языкам – они вполне могут искать информацию по ним, чтобы иметь возможность развивать старые проекты.

Порох в пороховницах

Что не менее важно, даже языки, которые бы тоже давно вышли на пенсию, будь они людьми, живущими в России, продолжают совершенствоваться. Для примера, Последний на момент выхода материала стабильный релиз 45-летнего Ada вышел в мае 2023 г., чуть меньше двух лет назад.

Нейросеть MidJourney Далеко не все молодые программисты готовы отказаться от современных языков. На COBOL и прочих пишут, в основном, разработчики в возрасте

30-летний Delphi в последний раз обновлялся в сентябре 2024 г. Совсем старые COBOL и Fortran (66 и 68 лет соответственно) тоже не забыты – Для Fortran обновление выходило в 2023 г, как и для COBOL.

Не все меняется

Пока древние языки покоряют топ-20 и топ-10 самых популярных среди программистов, состав первой пятерки не меняется годами. В марте 2025 г., как на протяжении последних трех с половиной лет, первое место удерживает Python благодаря легкости своего освоения.

На втором месте – С++, на третьем – Java, на четвертом – С. Эти языки могут меняться местами между собой, но из топ-5 давно не выбывают. В этом плане на них, в частности, на С и С++, не действуют даже призывы разработчиков Linux срочно отказаться от них и полностью переписать код ядра на более безопасном с точки зрения методов работы с памятью Rust. Впрочем, его популярность тоже растет – в марте 2025 г. он на 14 строчке против 17 годом ранее.