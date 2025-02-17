Ippon представила новые серии аккумуляторных батарей

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon объявил о запуске серий аккумуляторных батарей, чьи технические характеристики позволяют сохранять работоспособность в сложных условиях эксплуатации и увеличивают срок службы до 15 лет.

В новой серии свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с индексом INF и INT применён регулируемый клапан (VRLA). В отличие от обычных свинцово-кислотных АКБ, они сохраняют эффективность при температуре до -40°С, что позволяет отказаться от дополнительного оборудования. Свинцово-кальциевая решётка из чистых материалов делает возможным длительное хранение аккумуляторов без подзарядки, а тонкие пластины чистого свинца обеспечивают высокую скорость заряда, что особенно важно для систем с интенсивными нагрузками. Все аккумуляторы адаптированы для установки в 19- и 23-дюймовые стойки – различаются только их ёмкости и размеры.

Ещё одна новинка – аккумуляторная батарея PL 12-100. Благодаря широкому диапазону рабочих температур (от -15°С до +50°С), низкому внутреннему сопротивлению и высокой эффективности при разряде, эта модель стабильно функционирует в условиях высоких нагрузок и подходит для эксплуатации в различных климатических зонах. Серьёзное преимущество модели – отсутствие необходимости в обслуживании – на протяжении всего срока эксплуатации не придётся контролировать уровень электролита и доливать воду. Встроенный предохранительный клапан предотвращает избыточное давление, исключая утечку электролита.

На российском рынке батареи доступны эксклюзивно через компанию Merlion – официального дистрибьютора Ippon, а также через партнёрскую сеть бренда.