CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Инфамед К» разрабатывает новый лекарственный препарат с помощью платформы «Синтелли»

Российское фармацевтическое предприятие «Инфамед К» использует модульную ИИ-платформу от компании «Синтелли» (входит в ГК «Наносемантика») для разработки нового лекарственного средства. По мнению специалистов компании, это позволит сократить общий срок проекта на 30-50%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Наносемантика».

Компания «Инфамед К» – разработчик и эксклюзивный производитель таких известных лекарственных препаратов, как «Мирамистин» и «Окомистин» – имеет долгосрочные цели по выпуску новых препаратов на основе оригинальных лекарственных молекул. В рамках текущего проекта необходимо найти уникальную молекулу, которая сочетает в себе антисептический и противовоспалительный эффекты. Для этого специалисты «Инфамед К» создали специальный датасет, включив в него известные молекулы, уже зарегистрированные как лекарственные средства в соответствующих группах анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ).

Чтобы оптимизировать поиск, обработку и анализ химической информации «Инфамед К» использует модульную ИИ-платформу для органической и медицинской химии «Синтелли», которая с помощью алгоритмов глубокого обучения прогнозирует более 80 свойств веществ, включая токсикологические характеристики. Таким образом можно отсеять миллионы бесперспективных соединений на ранних этапах разработки и снизить риски неудач на этапе доклинических и клинических исследований.

С помощью платформы «Синтелли» специалисты компании «Инфамед К» провели первичный скрининг, чтобы из миллионов потенциальных вариантов отобрать чуть более 200 молекул. Далее благодаря тщательной фильтрации по ключевым параметрам — таким, как снижение токсичности у различных групп животных и оценка патентной чистоты соединений, — выделили 38 наиболее перспективных молекул.

Один из важных этапов процесса разработки новых лекарственных препаратов – литературный поиск – специалисты также выполнили с помощью «Синтелли». Платформа проанализировала доступные данные и научные публикации для определения патентного статуса молекулы, что позволило отделить ранее исследованные молекулы от новых.

Далее наиболее перспективные соединения были ранжированы, и для шести лидеров списка были определены потенциальные пути синтеза. Платформа «Синтелли» позволила предсказать масс-спектры и спектры ЯМР (ядерного магнитного резонанса), что упростило подтверждение структуры синтезированных соединений. Специалисты смогли сравнить расчетные данные со спектрами, полученными в лаборатории, и оценить чистоту и идентичность вещества.

Разработка нового препарата зачастую занимает около 10 лет, включая выбор молекулы, доклинические и клинические испытания, а также регистрацию. С помощью платформы «Синтелли» компания «Инфамед К» надеется сократить этот процесс на три-пять лет.

«Ключевая ценность «Синтелли» для нас заключается в значительном ускорении процесса разработки. Благодаря ее возможностям мы можем эффективнее отсеивать неподходящие молекулы, что позволяет существенно снизить затраты на исследования. Это даст нам возможность сосредоточиться на глубокой оптимизации перспективных соединений и быстрее перейти к этапу клинических испытаний», ‒ сказал Константин Назаров, заместитель директора по производству, ООО «Инфамед К».

«Разработка новых лекарственных средств в России имеет стратегическое значение. Мы рады, что спустя семь лет от старта разработки нашего продукта мы наконец-то подобрались к реальным и успешным кейсам наших клиентов, за которыми крайне интересно наблюдать. Надеюсь, что дальше их будет все больше и больше», ‒ отметила Алина Мухамеджанова, генеральный директор ООО «Синтелли».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК

Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля

BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем

Трамп пообещал отобрать у Тайваня производство микросхем

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще