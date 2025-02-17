58% компаний в мире рассматривают внедрение ИИ для бизнес-трансформации

Компания Comindware, разработчик решений для управления бизнес-процессами, представила адаптированную для российского рынка версию глобального исследования PEX Network об операционной эффективности бизнеса. Согласно исследованию, несмотря на экономические вызовы, почти половина (48%) организаций по всему миру внедряют стратегии операционной эффективности и бизнес-трансформации в масштабах всего предприятия, что значительно больше показателя 2023 г. (37%). При этом искусственный интеллект становится ключевым драйвером изменений. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Исследование «Глобальный обзор операционной эффективности и бизнес-трансформации 2024/25», проведенное PEX Network, охватило компании из Северной Америки (31%), Европы (28%), Азии (11%) и других регионов мира. Российская версия исследования дополнена анализом ключевых трендов и практическими рекомендациями для бизнеса.

Исследование показало, что 14% компаний уже реализуют пилотные проекты с применением ИИ, и столько же организаций успешно завершили как минимум один такой проект. В ближайший год технологии искусственного интеллекта станут крупнейшей областью для инвестиций — в них планирует вкладываться почти половина опрошенных компаний.

«Глобальные тренды наглядно показывают смену парадигмы в подходах к цифровой трансформации. Если раньше компании фокусировались на точечной автоматизации, то сейчас мы видим запрос на комплексные решения с применением ИИ для оптимизации всей цепочки создания ценности, — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware. — Российский бизнес движется в том же направлении, и особенно важно, что организации начинают понимать: успешная трансформация невозможна без изменения корпоративной культуры и вовлечения сотрудников всех уровней. Именно поэтому мы видим рост внимания к культурной трансформации с 18% в 2023 г. до 23% в 2024 г.».

Ключевые тренды трансформации бизнеса в 2024 г.

Исследование зафиксировало существенное усиление роли высшего руководства в процессах цифровой трансформации. Доля генеральных директоров, лично курирующих эти инициативы, достигла 27% — заметный рост по сравнению с 24% годом ранее. Показательно, что более двух третей (71%) организаций не ограничиваются формальным участием топ-менеджмента, а создают специализированные подразделения для управления изменениями.

Данные и аналитика становятся фундаментом принятия решений в области трансформации. Почти две трети компаний (64%) уже внедрили аналитические дашборды для мониторинга ключевых показателей. Визуализация данных и процессная аналитика, которые использует 42% и 27% организаций соответственно, превращаются из вспомогательных инструментов в основу стратегического планирования. На этом фоне каждая третья компания планирует наращивать инвестиции в аналитические инструменты в ближайшие 12 месяцев.

Существенно меняется и фокус трансформационных программ — теперь он направлен на клиентский опыт. Треть опрошенных организаций (32%) признают улучшение клиентского сервиса главным приоритетом изменений, что отражает растущее понимание прямой связи между удовлетворенностью клиентов и финансовыми результатами в цифровую эпоху.

Препятствия на пути трансформации

Масштабные изменения редко проходят гладко, и исследование выявило целый спектр препятствий, с которыми сталкиваются организации. Бюджетные ограничения остаются главным барьером для 28% компаний, что неудивительно в текущих экономических условиях. Каждая девятая организация (11%) сообщает о сложностях с интеграцией процессных улучшений в общую бизнес-стратегию. Технологические вызовы — от сложностей внедрения новых решений до проблем интеграции существующих систем — беспокоят 15% респондентов. Нехватка квалифицированных специалистов замыкает список основных препятствий, но от этого не становится менее острой проблемой для 6% организаций.

Инвестиционные приоритеты и перспективы развития

2025 г. обещает стать переломным в развитии корпоративных технологий. Почти половина компаний (47%) намерена инвестировать в решения на базе искусственного интеллекта — это абсолютный приоритет среди всех направлений цифровой трансформации. Треть организаций (32%) планирует комплексные программы цифровизации, а 31% сосредоточится на автоматизации рабочих процессов. Примечательно, что культурная трансформация входит в инвестиционные планы 28% компаний, что говорит о растущем понимании важности работы с человеческим капиталом. Каждая пятая организация (22%) видит будущее в развитии систем управления бизнес-процессами, закладывая фундамент для дальнейших изменений.

«Успех трансформации все больше зависит от способности организаций работать с данными и эффективно применять искусственный интеллект, — сказал Игорь Простоквашин. — При этом критически важно не упускать из виду человеческий фактор. Компании, которые смогут найти баланс между технологическими инновациями и развитием сотрудников, получат существенное конкурентное преимущество».