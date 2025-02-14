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Жители Ленинградской области получат возможность подключения к дистанционному мониторингу здоровья с помощью умного стетоскопа

Ленинградская область расширяет программу дистанционного мониторинга здоровья пациентов – к комплексу устройств добавились умные электронные стетоскопы от «СберЗдоровья». Теперь врачи больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов с помощью этих устройств смогут повысить эффективность удаленной диагностики детей с хроническими заболеваниями легких и сердца. Умный электронный стетоскоп позволяет сделать аудиозапись дыхания, сердечных тонов и передавать данные врачам для отслеживания состояния детей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Специалисты Сбербанка рассказали врачам Всеволожской больницы о возможностях нового оборудования и показали, как применять его в повседневной практике.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Вопрос запуска проекта по дистанционному мониторингу здоровья пациентов «Сбер» и Ленобласть начали обсуждать в 2020 г. Как раз в период пандемии стало понятно: регулярное и, что немаловажно, удаленное отслеживание состояния людей, особенно с хроническими заболеваниями, становится жизненной необходимостью. В результате комплекс различных мер: от действий правительства по модернизации системы здравоохранения до реализации нашего совместного проекта по дистанционному мониторингу– привел к впечатляющим результатам. В Ленобласти на 70% сократилось количество вызовов скорой помощи и на 30% снизилась смертность. И мы продолжаем развивать это направление – теперь с умными стетоскопами от СберЗдоровья».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Мы активно работаем над тем, чтобы сделать здравоохранение Ленинградской области более доступным и качественным. Наши совместные усилия со «Сбером» принесли плоды: сервисами дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими заболеваниями воспользовались более 200 тыс. человек. Сейчас мы запускаем новый проект – по наблюдению за детьми с заболеваниями сердца и легких. Благодаря поддержке «Сбера» у нас уже есть 500 электронных стетоскопов, которые помогут родителям и врачам следить за состоянием ребенка, не выходя из дома. Мы уверены, что это сотрудничество сделает медицинскую помощь еще ближе и удобнее для каждой семьи в Ленинградской области».

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