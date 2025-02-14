Служба каталога ALD Pro стала доступна в облаке

«Группа Астра» сообщает о переводе в облако службы каталога ALD Pro. Удостоверившись на собственном опыте, что в таком варианте решение полностью надежно и работоспособно, вендор готов рекомендовать его своим заказчикам и партнерам, которые теперь могут в несколько кликов развернуть серверную группировку, пул рабочих мест и т. п. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Образы ALD Pro, опубликованные на маркетплейсе, предназначены для быстрой инсталляции контроллеров домена и всех подсистем продукта в облачной инфраструктуре. В них уже предустановлены все необходимые пакеты и встроено специальное приложение, которое позволяет при подключении к виртуальной машине по SSH завершить настройку в интерактивном режиме.

Появление службы каталога ALD Pro в облаке позволит организациям из самых разных сфер экономики проводить полномасштабные «пилоты» с минимальными затратами, так как аренда продуктов, на которые предполагается миграция, дает возможность сначала всесторонне тестировать их работоспособность и совместимость, а затем приобретать именно те из них, что корректно работают в ИТ-системе конкретного предприятия и полностью ему подходят.

На базе облачных образов можно создавать также инфраструктуру для работы защищенных рабочих мест и киберполигоны. Возможность выполнять задания не просто на виртуальных машинах, а в полноценной инфраструктуре, максимально приближенной к промышленной, сделает обучение более эффективным.

«Понимая, как сложно реализовать любой проект импортозамещения, мы стремимся расширить спектр сценариев применения наших продуктов и сделать миграцию на них максимально простой и комфортной для заказчиков. Вывод ALD Pro в облака стал еще одним значительным шагом в этом направлении», — отметила Любовь Галкина, директор департамента по работе с сервис-провайдерами «Группы Астра».