«Ростелеком» расширил систему видеонаблюдения в Челябинске

«Ростелеком» завершил расширение системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Челябинске. В рамках контракта компания установила 185 камер и оборудовала 50 постов видеонаблюдения в ключевых точках города. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В обзор новых устройств попадают стратегически важные участки, включая крупные перекрестки и многолюдные места, такие как площадь Революции и главная пешеходная улица столицы Южного Урала — Кирова. Система видеонаблюдения в первую очередь помогает правоохранительным органам.

Алексей Якутчик, начальник управления информатизации и цифровой инфраструктуры администрации Челябинска: «Видеонаблюдение повышает безопасность в общественных местах: камеры могут заметить то, что не видно человеческому глазу, а поворотные механизмы обеспечивают широту охвата территории. Комплексная система в автоматическом режиме передает видеоинформацию правоохранителям для возможности оперативного реагирования».

АПК «Безопасный город» объединяет различные системы мониторинга и реагирования, включая элементы систем оповещения.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома»: «"Ростелеком" предоставил высококачественное оборудование, готовое к интеграции с программными решениями заказчика. Это, в свою очередь, открывает возможности для подключения видеоаналитики. С помощью технологий камеры могут обнаруживать ситуации, требующие дополнительного внимания: несанкционированные массовые акции, уличные драки, аварии на дорогах, а также фиксировать оставленные без присмотра вещи. Более того, часть приборов оснащена функцией распознавания лиц. Вся система направлена на обеспечение защиты и комфорта челябинцев с помощью современных технологий».

АПК «Безопасный город» входит в программу «Цифровой регион», которую «Ростелеком» реализует по всей стране. До конца 2025 г. некоторые территории планируют расширить действующую систему видеонаблюдения, а несколько муниципалитетов Челябинской области намерены создать собственную структуру видеомониторинга в этот же срок.