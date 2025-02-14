Объем госзакупок Москвы составил 1,7 триллиона рублей в 2024 году

Московские государственные и муниципальные организации заключили в 2024 г. около 380 тыс. контрактов на сумму 1,7 трлн руб. в рамках федерального закона 44-ФЗ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Московский госзаказ является крупнейшим в России: каждый седьмой рубль в системе закупок страны приходится на столичных заказчиков. В 2024 г. они заключили 376,6 тыс. госконтрактов на сумму 1,7 трлн руб., что на 10% выше показателя 2023 г. Чаще всего столичные заказчики приобретали строительные работы, медицинские товары, услуги по организации питания в больницах, школах и детских садах, а также оборудование и спецтехнику для дорожных и коммунальных служб. Общий объем контрактов по этим категориям превысил 800 млрд руб.», – сказала Мария Багреева.

Каждый третий контракт столичные заказчики в 2024 г. заключили с поставщиками из других субъектов Российской Федерации. Такие закупки дают возможность региональным предпринимателям расширять географию поставок и масштабировать бизнес. В свою очередь, заказчики из Москвы получают доступ к большому количеству актуальных предложений, что позволяет им гарантированно обеспечивать свои оперативные потребности и сокращать расходы на закупки.

«Москва развивает межрегиональное сотрудничество в сфере госзаказа. Наиболее активно столичные заказчики в прошлом году работали с поставщиками из Московской области: объем таких закупок превысил 140 миллиардов рублей. С предпринимателями из Санкт-Петербурга заключены контракты на 76 млрд руб., из Ярославской области – на 63 млрд руб., из Владимирской области — на 14,2 млрд руб., из Рязанской области — на 8,8 млрд руб.», — сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность. Столица является бессменным лидером Национального рейтинга прозрачности закупок. Благодаря стандартизации закупок, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.