CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Новая платформа BRaiN HR

Российская компания «НДК» анонсировала запуск платформы BRaiN HR, которая использует искусственный интеллект и нейросети для оптимизации процессов рекрутинга. Платформа интегрируется с сайтами по поиску работы и призвана взять на себя рутинные задачи найма, такие как: управление вакансиями, разбор откликов, поиск кандидатов, этапы собеседований, онбординг и жизненный цикл сотрудника. Об этом CNews сообщили представители компании «НДК».

Система способна самостоятельно и экспертно генерировать текст вакансий и размещать их, сортировать и высокоточно оценивать данные, указанные в резюме, по заданным критериям, проводить видеоинтервью (на разных языках) без участия рекрутера и профильных специалистов, анализировать ответы и поведение соискателя. Кроме того, функция anti-fraud помогает выявлять использование подсказок кандидатами во время собеседования. Функционал дополняет собственная ATS.

Если поток откликов недостаточен, BRaiN HR запускает самостоятельный поиск подходящих кандидатов, направляет им приглашения на собеседование и ускоряет процесс закрытия вакансий. Это позволяет HR-специалистам минимизировать ручной труд и сосредоточиться на стратегических задачах.

Новая платформа обещает стать универсальным решением для рекрутеров, кадровых агентств, организаций и коммерческих компаний, для которых важны качество и скорость найма. Автоматизация оценки резюме и глубокий анализ кандидатов повышают точность и объективность найма, сокращая затраты времени и ресурсов.

BRaiN HR уже привлекла внимание экспертов рынка и активных пользователей. Ее возможности не только упрощают процесс рекрутинга, но и позволяют ускорить подбор персонала.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Трамп пообещал отобрать у Тайваня производство микросхем

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля

Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася»

Российские ученые нашли способ повысить мощность аккумуляторов для транспорта на 15% и увеличить долговечность

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще