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«МегаФон» разогнал 4G в Агинском Бурятском округе Забайкалья

Более высокие скорости передачи данных стали доступны на мобильных устройствах жителям и гостям Агинского Бурятского округа Забайкалья. Инженеры «МегаФона» провели комплекс работ в Агинском, Дульдургинском и Могойтуйском районах, в результате чего увеличилась емкость транспортной сети, выросли скорости мобильного интернета и надежность соединения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенным мобильным сигналом на скорости около 23 Мб/с теперь могут воспользоваться жители сел Цаган-Ола, Зулагай, Дульдурга, Гунэй, а также поселков Ага и Новоорловск. Здесь суммарно проживает около 14 тыс. человек. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети оператора: использовать скоростной интернет получится у большего числа абонентов «МегаФона» одновременно без «зависаний». Скачивание «тяжелых» игр для смартфона или загрузка файлов происходит за считанные минуты, просмотр потокового видео в высоком разрешении без задержек и помех, как и звонки по видеосвязи и прямые эфиры в соцсетях. Среди прочего это упростило многие бизнес-процессы, дистанционную работу и учебу. Сигнал остается устойчивым и четким – как на улицах, так и внутри помещений.

Кроме этого, улучшения качества мобильного интернета могли заметить работники и пассажиры железнодорожной станции Ага, расположенной на участке железной дороги Карымская — Забайкальск, а также водители, проезжающие по расположенной на северной окраине поселка федеральной автотрассы А-350.

«Мы постоянно развиваем инфраструктуру мобильной сети, ведь потребность в быстром мобильном интернете 4G растет в геометрической прогрессии. Наши специалисты выявляют места, где необходимо улучшить качество мобильных услуг, а затем строят новые или модернизируют действующие объекты связи. В 2024 г. жители Забайкальского края стали больше использовать мобильный интернет в повседневной жизни, нарастив интернет трафик на 16%, а объем голосового общения на 6%», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

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