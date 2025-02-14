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«МегаФон» обновил сеть в Ярославле

Изменения почувствовали несколько сотен тысяч жителей в разных районах Ярославля. Показатели передачи данных в районах города стали быстрее в среднем на 20%. «МегаФон» реализовал в областном центре масштабный проект по модернизации сети на порядка 140 базовых станциях. В результате абоненты получили увеличение скорости мобильного интернета, улучшенное качество звонков и цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты оператора провели работы по повышению эффективности сети в историческом центре и четырех спальных районах города. В зоне внимания связистов оказались жилые кварталы, места отдыха, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки, больницы. Обновление затронуло в том числе и отдаленные районы, например, поселок Прибрежный. Особое внимание уделили ключевым транспортным узлам столицы Золотого кольца — речному порту, авто‑ и железнодорожному вокзалам.

Инженеры «МегаФона» усовершенствовали настройки телеком‑оборудования с учетом изменений в архитектуре и ландшафте города и запустили дополнительный диапазон 4G. В ходе работ увеличилась емкость сети и эффективность использования частотного ресурса.

«Востребованность связи четвертого поколения подтверждают данные аналитиков. За первые недели работы нового оборудования ярославцы и гости города прокачали объем данных, которого хватит, чтобы несколько тысяч раз посмотреть нашумевший фильм «Анора» (18+). А после запуска нового телеком‑оборудования и модернизации существующего местные абоненты «МегаФона» стали тратить на 10-12% больше трафика ежемесячно», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

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