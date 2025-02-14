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Еще 2500 жителей Октябрьского района получили быстрый интернет от МТС

Цифровая экосистема МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате апдейта оборудования больше 1000 семей, проживающих в Октябрьском районе, получили доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с — это в 10 раз выше стандартной скорости домашнего интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть модернизировали в части домов жилого комплекса «Лазурный» и МЖК «Восточный», а в нескольких домах жилмассива Энергостроителей и в микрорайоне «Европейский берег» запустили новую инфраструктуру.

Благодаря сверхскоростному интернету пользователи могут играть в тяжелые онлайн-игры и смотреть видео высокой четкости одновременно на нескольких гаджетах. Кроме того, фиксированная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«В прошлом году гигабитный интернет от МТС получили жители улицы Бориса Богаткова, комплексов Панорама, Европейский берег, Infinity и Да Винчи. Сверхскоростной интернет также стал доступен еще в нескольких домах Краснообска и Южно-Чемского микрорайона. Мы видим интерес наших абонентов к сверхбыстрому интернету и поэтому продолжаем развивать нашу фиксированную сеть в этом направлении», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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